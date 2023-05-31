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Tele2 выделит гранты на развитие социальных цифровых проектов

Телеком 31.05.2023 17:57
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31.05.2023 17:57


Оператор совместно с фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» начинает прием заявок на ежегодный конкурс для лидеров социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам». Компания выделит гранты на проекты, которые используют цифровые технологии в качестве основного инструмента улучшения жизни детей и молодежи. 
Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» направлен на поиск и поддержку социальных предпринимателей, которые работают с актуальными для детей, подростков и молодежи проблемами. При этом важно, чтобы предлагаемый проект был инновационным и системным, обладал потенциалом к финансовой устойчивости и масштабированию. Подать заявку можно с 1 по 30 июня, заполнив форму на сайте фонда.  
Финалисты конкурса смогут получить грантовую поддержку от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» на развитие проекта, а также возможность стать участником «Инкубатора» — программы профессионального развития стартапов, в которую включены стратегические сессии, работа с менторами и знакомство с импакт-сообществом. Кроме того, Tele2 предоставит экспертную и информационную поддержку проектам-финалистам.
Заявки от социальных стартапов принимаются в четырех номинациях: 
«Локальный проект» — работает в населенном пункте, где проживают до 100 000 человек. Номинация проводится в следующих субъектах: Ставропольский, Краснодарский, Алтайский край, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Курская, Саратовская, Новосибирская, Омская области. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
«Перспективное бизнес-решение» — прототип или работающий проект, основным источником дохода которого является реализация товаров или услуг. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 750 000 рублей.
«Перспективный импакт-стартап» — идея, прототип или работающий проект, основным источником дохода которого являются пожертвования, спонсорские или грантовые средства. Проект работает в одном или нескольких населенных пунктах, где проживают более 100 000 человек. Финалисты смогут получить грант до 350 000 рублей.
• «Лучший цифровой проект» — проект, где для решения заявленной социальной проблемы, используются интернет-технологии. Финалисты смогут получить грант от Tele2 до 550 000 рублей.
Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»:
Основная наша задача – помочь лидерам социальных стартапов в сфере детства перевести свой проект и лидерские навыки на новую ступень развития. Для этого мы стараемся использовать максимальное количество доступных инструментов и, конечно, передавать опыт коллег из компании Tele2, вместе с которыми мы очень детально прорабатываем критерии оценки социального воздействия и бизнес-модель. Длительное нахождение в Инкубаторе позволяет вывести проекты на устойчивый уровень и масштабировать социальное воздействие. Самое главное – найти и реализовать инновационные решения, которые позволят обеспечить равные возможности для всех детей и молодежи в России.
Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2, ментор и член жюри конкурса «Навстречу импакт-стартапам»: 
— Tele2 в партнерстве с фондом «Навстречу переменам» в течение более десяти лет улучшает жизнь детей, подростков и молодежи, поддерживая социальных предпринимателей и их проекты. При этом в работе с участниками конкурса мы помогаем не только доработать идею социального стартапа, но и создаем систему для его реализации. Кроме того, что участники находятся в поддерживающем импакт-сообществе, они получают регулярную обратную связь от экспертов и менторов, что помогает вывести проект на новый уровень. Такая механика позволяет нам предоставлять больше возможностей для развития социального предпринимательства в России, что, в свою очередь, качественно влияет на решение актуальных социальных проблем.
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