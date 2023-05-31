Почти 10 млн завтраков и обедов для школьников и дошколят приготовили повара «Виво Маркет» за год

Общество 31.05.2023 17:44
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31.05.2023 17:44
Повара «Виво Маркет» приготовили для школьников и дошколят в этом учебном году почти 10 миллионов завтраков и обедов.
По сравнению с прошлым учебным годом цифра выросла более чем на 200 тысяч порций. Так, в 2022 году количество порций, приготовленных для школьников и воспитанников детских садов, составило более 9,3 млн. штук, а в 2023 - уже более 9,5 млн.
Объем продукции, выпущенной комбинатом питания «Виво Маркет» с начала учебного года составил более 860 тысяч тонн. Почти 562 тысячи тонн было выпущено мясных полуфабрикатов и более 300 тысяч тонн продукции выпустил универсальный цех производства.
Кстати, 19 июня комбинат отпразднует свой очередной день рождения, уже четвертый по счету. В настоящее время это производство является одним из самых современных и технологичных в ЮФО.
За четыре года оборудование на комбинате неоднократно обновлялось. Так, прошло наращивание мощностей под коммерческое направление, данное оборудование может быть переориентировано и под запросы школьного питания. В начале учебного года для предприятия приобрели и запустили пельменный аппарат, что позволило разнообразить школьное меню любимыми школьниками пельменями. В мае этого года закуплен блинный аппарат, сейчас производство блинчиков проходит процесс тестирования и уже с 1 сентября новый продукт будет запущен в школьное меню.
«Виво Маркет» стабильно работает над обновлением и улучшением ассортимента для учебных заведений. Специалисты компании проводят мониторинг других операторов питания, применяют их опыт, новинки и внедряют самые смелые решения. Кроме того, это единственный оператор региона, который при создании рациона для школьников учитывает мнение потребителей и даже вовлекает детей в процесс разработки блюд. Учитывая вкусовые привычки учащихся, которые зачастую любят фаст фуд и быстрые углеводы, оператор питания создает блюда, полезные для здоровья, созданные с соблюдением всех требований СанПиНа.
-Мы не используем консерванты, трансжиры и не жарим блюда. Кроме того, ценовая политика компании ориентирована на доступность продукции. Мы постоянно мониторим цены других операторов питания и сетевой розницы, - сказал директор компании Роман Ковалев. - В апреле мы представили новое меню, основным критерием для выбора блюд в котором был опрос школьников. Результаты опроса показали, что большинство детей предпочитают мясные блюда с гарниром. Мы учли пожелания ребят и разнообразили меню блюдами из говядины с современными гарнирами, а также добавили морковь «по-корейски», в которой отсутствуют уксус в маринаде и используются натуральная лимонная кислота и специи. Вся наша продукция соответствует требованиям СанПиНа и является подходящей для школьного питания.
В сентябре нового учебного года «Виво Маркет» вновь запускает новинки.
-То, что нас выделяет на фоне других производителей - упор на здоровье ребенка. Фишки следующего года: мы прорабатываем возможность расширения ассортимента фруктов и овощей в школьном меню. Будем делать акцент на повышенное содержание блюд из курицы и говядины, экспериментировать с соусами и каш с фруктами, - поделился Роман Ковалев.
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