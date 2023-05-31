80 лет хоровой капелле «Царицынской оперы»





18 июня в 17 часов в театре «Царицынская опера пройдет грандиозный концерт, посвященный 80-летию Волгоградской хоровой капеллы. В мероприятии примет участие «Театр хоровой музыки» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке под руководством Людмилы Лицовой. Коллеги подготовили праздничное поздравление и выступление совместной масштабной программы.

Старейший творческий коллектив Волгоградской области появился буквально через несколько месяцев после легендарной Победы в Сталинградской битве. Сегодня коллектив является важной единицей в творческой жизни региона, осваивает новые сферы музыкальной, общественной жизни и бережно сохраняет традиции русского вокально-хорового искусства.

По словам главного хормейстера Юрия Панфилова, в первом отделении прозвучат поздравления гостей и классические, духовные, народные хоровые произведения, среди них – «Вниз по матушке по Волге», «Вечерний звон» в обработке К. Калистратова, Сергей Рахманинов: «Богородице Дева, радуйся», фрагменты из сочинения «Всенощное бдение». Второе отделение посвящено произведениям Сергея Рахманинов, зрители услышат кантату «Весна», «Три русские песни» и другие произведения композитора.

История хоровой капеллы тесно связана с историей региона и страны в целом. Капелла росла и крепла вместе с возрождаемым из руин Сталинградом, вдохновляя его жителей на новые, мирные подвиги. Сначала в ее состав вошли 40 молодых девушек. Они выступали в госпиталях, селах, клубах для бойцов и жителей героически выстоявшего города. Тогда молодой певческий коллектив положил начало возрождению искусства в послевоенном городе, на его базе была организована Филармония. Первыми руководителями капеллы были дирижер Александр Полянский и молодая выпускница из Москвы Александра Романова, возглавлявшая коллектив в 1945-53 годах. Каждый дирижер, работавший в Волгоградской хоровой капелле, вносил свой вклад в формирование творческой манеры коллектива и его репертуар.

В 90-е годы – сложный период не только для капеллы, но и для всего концертно-исполнительской искусства страны, коллектив претерпевает ряд организационных изменений.

Сначала он преобразован в Большой хор Волгоградской филармонии, затем в Камерный хор. В этом формате капелла просуществовала вплоть до 2011 года. Тем не менее в 1990 году с Саратовским симфоническим оркестром под управлением дирижера из США Сары Колдуэлл хоровая капелла исполнила «Чичестерские псалмы» Л. Бернстайна. В эти годы капелла много гастролировала по стране, исполняя сложнейшие вокально-симфонические произведения. В 1993 г. капелла впервые получила приглашение выступить с зарубежными гастролями в Германии.

К своему 60-летию в послужной список коллектива входят помимо сотрудничества с Волгоградским симфоническим оркестром, совместные проекты с Волжским оркестром русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина под управлением Заслуженной артистки РФ Галины Иванковой. Хоровая капелла – неизменный участник учрежденного в 2008 году Международного новогоднего фестиваля искусств «Con brio». В 2010 году при участии капеллы состоялось первое исполнение в России произведения Поля Маккартни «Ecce cor meum».





В 2011 году Камерный хор филармонии вновь вернул статус Волгоградской хоровой капеллы. Полностью обновился художественно-руководящий состав коллектива.В состав театра «Царицынская опера» вокальный коллектив «Хоровая капелла» вошел в 2017 году. Сейчас под руководством хормейстера Юрия Панфилова работают 25 профессиональных вокалистов, которые кроме участия практически во всех оперных и концертных проектах театра, создают собственные вокальные программы.

Камерные и тематические концерты хоровой капеллы пользуются огромной популярностью у волгоградского зрителя. Среди них: «Песни нашей молодости», «Душа грустит о небесах», «Легко на сердце от песни веселой», «Песни длиною в жизнь», «Гершвин-life», «Мелодии и ритмы Америки», «О доблести, о славе, о любви», «Коляда», «Служить России», «Весенние ритмы».

Регулярно хоровая капелла «Царицынской оперы» становится участницей городских и региональных мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, юбилейным и праздничным событиям. Капелла приняла участие в мероприятиях, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне: в праздничном концерте у подножия монумента «Родина-мать, зовет!» на Мамаевом Кургане, в постановке музыкально-драматического спектакля «Дом у дороги» В. А. Гаврилина, в подготовке программ, в которые вошли кантата «Москва» П.И. Чайковского и «Военные письма» В. А. Гаврилина (дирижер А. Лубченко). В здании вокзала «Волгоград-1» артисты Хоровой капеллы театра «Царицынская опера» исполнили «Песни военных лет».

Кроме того, коллектив является участником всех титульных проектов театра «Царицынской оперы», таких как празднование Дней славянской письменности и культуры, православный фестиваль «Царицынский благовест», международный фестиваль «Оперный альянс». Гастрольные поездки театра также невозможны без участия коллектива капеллы.

Самые значимые среди них – выступления в составе труппы театра в рамках программы фестиваля «Видеть музыку» на сцене Московских театров «Геликон опера» и «Новая опера» им. Е.В. Колобова, Краснодарского музыкального объединения им. Гатова, Саратовского театр оперы и балета, участие во Всероссийском театральном марафоне в Астрахани.

В 2023 году Хоровая капелла отмечает свой 80-летний юбилей. В творческом багаже коллектива – тысячи концертов, на которых выросло не одно поколение. Нынешнее созвездие вокальных дарований продолжает радовать своими выступлениями волгоградцев и гостей города.

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