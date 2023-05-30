Экономика

На площадке метизного завода в Волгограде появится технопарк

Экономика 30.05.2023 16:59
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30.05.2023 16:59


Производственные, административные и другие помещения общей площадью более 13 тысяч квадратных метров предложат резидентам на территории метизного завода в Волгограде. По информации облпромторга, на площадке в Советском районе уже формируется технопарк. Сегодня, 30 мая, вопросы создания технопарка рассмотрели председатель комитета Наталья Стрельцова и гендиректор ООО «Волгоградский метизный завод» Андрей Петров.

В облпромторге подчеркивают, что технопарк появится на новой площадке завода, куда предприятие переехало вскоре после сноса цехов в Центральном районе. 

– В настоящее время уже работает управляющая компания, формируется инфраструктура площадки, – сообщили в ведомстве. – Создание технопарка будет способствовать привлечению инвестиций, развитию промышленного потенциала Волгоградской области. Общая территория будущего технопарка превышает четыре гектара.

В настоящее время известно о том, что Волгоградский метизный завод на площадке технопарка планирует открыть предприятие по выпуску инструмента и запасных частей для машиностроительных организаций, став, таким образом, одним из резидентов. 

Напомним, ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» (ОАО ВЗТДиН) был основан 1932 году и специализировался на производстве метизов, крепежных изделий, колесных пар для грузовых и пассажирских вагонов, слесарно-монтажного инструмента.  

В августе 2017 года территорию завода выставили на продажу, а в 2018-м начался снос цехов завода, а бывшее административное здание ВЗТДиН выкуплено под различные офисы и клинику.  

Фото: архив ИА «Высота 102» (2018 год) 

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