Экономика

«Открытие Авто»: какие автомобили еще можно приобрести с официальной гарантией

Экономика 30.05.2023 14:14
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30.05.2023 14:14


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили перечень доступных на российском рынке автомобилей с официальной гарантией импортера*.  Если у дистрибьюторов Hyundai и Kia такие автомобили еще исчисляются сотнями «штук», то у многих «европейцев» счет свободных моделей идет на десятки, а японская официальная продукция и вовсе стала в России штучным товаром. Так, с рынка практически полностью исчезли автомобили бренда Toyota: доля проданных RAV-4 и Camry, завезенных дистрибьюторами, оказалась лишь немногим выше 3%. В то же время почти все кроссоверы Skoda Karoq могли похвастать тем, что были получены клиентами с официального склада. Если вам нужна иномарка с заводской гарантией и вы не готовы пересаживаться на «китайца», стоит поторопиться.
Купить сегодня новый легковой автомобиль с заводской гарантией, если это не Lada и не «китаец», становится все сложнее. Во многих случаях популярные иномарки Европы, Южной Кореи и Японии, даже если и продаются в салонах брендов из этих стран, не обладают официальными гарантийными обязательствами. Разве что финансово устойчивые дилеры стараются предложить на машины, завезенные по параллельному импорту, собственные «гарантии мобильности». Однако нередко, по сути, это лишь страховка техники от поломок, заключенная с партнерскими страховыми компаниями. В случае серьезных неисправностей или «безвременной кончины» особенных сложных механических или электронных узлов автомобиля у клиентов все равно могут быть проблемы с ремонтом. Уже есть немало примеров, когда покупателям таких застрахованных от поломок автомобилей в лучшем случае оперативно выплачивается денежная компенсация, в худшем -- ремонт затягивается на многие месяцы.
В этом свете неудивительно, что на нашем рынке, несмотря на 15 месяцев самых жестких санкций, все еще можно приобрести автомобили, которые завезли официальные импортеры и на них распространяются все условия заводской трех-, а иногда и пятилетней гарантии. Среди популярных автомобилей хуже всего ситуация в этом плане с моделями Toyota. В апреле согласно официальной статистике АЕБ было продано всего 13 кроссоверов RAV-4 и 14 седанов Camry, при этом на учет в России было поставлено почти по 400 машин этих моделей. Крайне мало на складах дилеров остается и кроссоверов Hyundai Tucson от импортеров.  В общем объеме продаж модели менее чем десятая часть могла похвастать официальной гарантией, в свою очередь машина очень популярна в параллельных каналах – в апреле в России было зарегистрировано почти тысяча автомобилей.
За пределами первой тройки нашего рейтинга, но в рамках «десятки» оказалось еще пять «корейцев»: Hyundai Santa Fe (26,6% гарантийных машин), Genesis GV80 (33%) и три Kia -  Sorento (15,5%), Seltos (30%) и Soul (37%). В большинстве случаев эти машины попадают к нам через Казахстан, плюс относительно небольшие (в несколько десятков машин) партии завозят в Россию напрямую из портов Кореи. Замкнул десятку вседорожник Mazda СX5 (43%): не особо афишируя официальные поставки в дилерский канал, эти «японки» пополняли склады вплоть до осени прошлого года.
Почти каждый второй из кроссоверов и седанов Volkswagen (Polo и Tuguan), Kia (Sportage, Cerato, Ceed и K5) и Skoda (Kodiaq) были приобретены с заводской гарантией. Склады дистрибьюторов по этим моделям год назад исчислялись десятками тысяч автомобилей. Естественно, что таких запасов хватило надолго. С сервисной книжкой от дистрибьютора в апреле было куплено примерно две трети Skoda Rapid, Audi E-Tron и Kia Picanto. И наконец, по Skoda Karoq этот процент оказался самым высоким (92,3%).
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
— В нынешних рыночных условиях, если вам нужна иномарка с заводской гарантией и вы не готовы пересаживаться на «китайца», то стоит поторопиться. Если у корейских брендов такие автомобили еще исчисляются сотнями «штук», то у многих «европейцев» счет свободных моделей идет на десятки, а японская официальная продукция и вовсе стала в России штучным товаром. При этом в большинстве случаев западные, японские и корейские марки дали понять своим дилерам в нашей стране, что не собираются возвращаться на наш рынок ни в текущем, ни в 2024 году. Однако продолжат поддерживать сервисное направление, сохранят ритмичность централизованных поставок запасных частей и будут компенсировать авторитейлерам затраты на гарантийные ремонты.
Топ-20 популярных иномарок** по доле а/м с гарантией импортера за апрель 2023 г.

*на основе данных продаж AEB и информации о регистрации автомобилей от компании «Автомаркетолог».

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