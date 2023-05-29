Экономика

Вице-президент «Ростелекома» и глава Волгоградской области обсудили модернизацию региона

Экономика 29.05.2023 17:46
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29.05.2023 17:46


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов провели встречу, в рамках которой обсудили итоги реализации проекта «Цифровой регион» и наметили планы развития на будущий период. Диалог руководителей стал важным этапом по цифровизации региональной экономики и социальной сферы. «Ростелеком» выступает партнером государства по реализации программы «Цифровая экономика» и участвует совместно с волгоградскими региональными властями во внедрении высокотехнологичных решений в области образования, здравоохранения, безопасности. 
Специалисты «Ростелекома» перевели в электронный вид и интегрировали в единый портал Госуслуг 65 наиболее востребованных у жителей Волгоградской области сервисов, в том числе регионального значения. 
Цифровизация влияет на все сферы жизни, поэтому мы в первую очередь фокусируемся на социально чувствительных, от которых зависит здоровье, безопасность и будущее граждан. Благодаря личной вовлеченности губернатора Андрея Бочарова процесс цифровой модернизации Волгоградского региона идет выверенными темпами и направлен на улучшение жизни его населения. При реализации масштабных государственных проектов мы опираемся на надежную сетевую инфраструктуру и большой опыт эксплуатации различных цифровых платформ и систем. Сегодня «Ростелеком» реализует по стране более тысячи проектов в государственной сфере, в том числе с использованием собственных инвестиционных средств, и готов разрабатывать уникальные решения под конкретные потребности территорий, — отметил вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов. 
За последние три года «Ростелеком» инвестировал в развитие телеком-инфраструктуры в Волгоградской области около 2,3 млрд рублей. Национальный цифровой провайдер построил в регионе систему видеонаблюдения на единой платформе, которая объединяет 500 видеокамер в крупнейших городах области: Волгограде, Волжском, Фролово, Камышине, Урюпинске и Михайловке. Благодаря подключенным модулям прогрессивной биометрической аналитики и распознавания государственных регистрационных знаков автотранспорта она улучшает криминогенную ситуацию: с 2021 года снижение зарегистрированных преступлений в среднем в год составляет порядка 5%. Безопасность населения также комплексно обеспечивает внедренная «Ростелекомом» «Система 112». В сутки она обрабатывает более шести тысяч вызовов от жителей области. Кроме того, компания участвует в модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона в случае чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов.
«Ростелеком» подключил более 500 школ Волгоградской области к единой сети передачи данных (ЕСПД). В регионе внедрена комплексная государственная информационная система (ГИС) «Образование», объединяющая в единое информационное пространство все образовательные организации Волгоградской области. Во время проведения единого государственного экзамена компания обеспечивала услуги связи и видеотрансляцию из 1105 аудиторий.
По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в центре особого внимания — задачи дальнейшего развития комплекса информационно-технологических и телекоммуникационных элементов инфраструктуры региона. Кроме того, глава региона сделал акцент на вопросах планового перехода на отечественное программное обеспечение, а также на продолжение работы над совместными инвестпроектами.
В числе реализованных совместно с органами региональной власти проектов — кол-центр с единым номером 122, который обеспечивает для 72 медицинских учреждений и их пациентов функцию записи на прием к врачу и вызова его на его дом.
Сегодня более 500 тысяч домохозяйств в Волгоградской области охвачены оптической инфраструктурой «Ростелекома». Только за последние два года технические специалисты национального провайдера построили около двух тысяч км волоконно-оптических линий связи.
В регионе продолжается реализация второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства». В 2021-2022 годах на территории 42 малых сельских поселений с численностью от 100 до 500 жителей были установлены базовые станции сотовой связи и организованы точки доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi. 
Получить информацию о проектах «Ростелекома», реализуемых в национальных интересах, можно на официальном сайте.
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