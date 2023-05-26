Общество

Женская судьба за книжным переплетом

Общество 26.05.2023 16:58
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26.05.2023 16:58


3 июня в 17.00 в театре «Царицынская опера» состоится премьера музыкально-литературного спектакля по мотивам оперы П.И. Чайковского и романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Режиссер-постановщик Светлана Яковлева и творческий коллектив театра «Царицынская опера» создали оригинальный проект «Она звалась Татьяной», в котором звучит отсыл к великим произведениям русского искусства. Спектакль доступен по «Пушкинской карте».
Легендарное произведение, не потерявшее актуальности, объединило под одним названием шедевры двух русских гениев: Пушкина и Чайковского. Хрестоматийная фабула предстанет на сцене театра в совершенно новой интерпретации. Татьяна Ларина – земная, мечтательная девушка, она зачитывается романами, предпочитаю классику бульварному чтиву. И в очередной раз ей на глаза попадается книга А.С. Пушкина «Евгений Онегин», которую она знает чуть ли не наизусть. Но это великое произведение, поэтому каждый раз перечитывая его, оно открывается новыми гранями. В сознании героини появятся сцены из романа и зрители увидят новое прочтение известного со школьных лет произведения. Современная Татьяна вместе со зрителями в зале должна увидеть известные события своими глазами, примерить судьбу пушкинской героини и пережив чувства, испытанные ею почти два века назад, понять, что они совсем не утратили своей глубины и яркости.
Одним из ключевых моментов станет сцена сна, которая есть в произведении, но не взята в либретто оперы. Все потаенные мысли, страхи, раскрывающие характер героини и ее истинные желания предстанут перед зрителями. Мысли Татьяны воплотятся в реальной жизни, она встретит свою судьбу там же - в библиотеке. Спектакль выстроен в камерном формате, сосредоточенном исключительно на взаимоотношениях двух главных героев: Татьяны Лариной и Евгения Онегина. 
Средствами выражения, красками художественной палитры режиссера-постановщика станут не только вокал, поэтическое чтение, но и хореография. В спектакле прозвучат поэтические строки романа и основные музыкальные темы оперы. По мнению автора концепции Светланы Яковлевой, проект должен заинтересовать зрителя, указать на те основные точки в романе и в опере, которые необходимо знать каждому культурному человеку, вызвать желание взят в руки книгу, купить билет в оперу. Литературно-музыкальный спектакль будет наполнен цитатами из поэтического романа Пушкина и фрагментами оперы Чайковского, как бы перечитанными и перепетыми в наши дни заново.
Многие имена героев Золотого фонда русской литературы уже давно стали именами нарицательными и дают описание целым характерам человеческих душ. Имя Татьяны Лариной ассоциируется с мечтательными, тонко организованными натурами. Такие люди встречаются и сейчас в нашей жизни, и они ближе, чем нам иногда кажется. Зрители увидят реальный случай из жизни, будто заглянут в раздел библиотеки «Женские романы». Женская судьба за книжным переплётом в современном варианте закончится хэппи-эндом.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
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