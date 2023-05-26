В Садах Придонья знают, как сберечь водные ресурсы





На предприятии реализован проект, позволяющий существенно сократить расход воды и снизить нагрузку на очистные сооружения.

На площадке завода детского питания компании «Сады Придонья» завершена установка оборудования для водооборотной системы. Инвестиции в проект составили свыше 60 млн. рублей.

– Водооборотный цикл представлен технологическим оборудованием, позволяющим обеспечить: его эффективное охлаждение, снижение потребности предприятия в воде, соответствие экологическим нормам и требованиям, – говорит Первый вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. – Повторное многоразовое употребление воды позволяет сократить ее количественное использование в десятки раз, а также существенно снизить объем сбрасываемых стоков.

Совокупное потребление воды заводом составляет порядка 650 кубов в час. Новая установка позволит экономить до 280 кубов воды в час.

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