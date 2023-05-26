В Садах Придонья знают, как сберечь водные ресурсы

Волгоградский металлургический завод усилил меры пожарной безопасности26.05.2023 14:55
Волгоградские химики в свой профессиональный праздник отмечены высокими наградами26.05.2023 13:20
«Открытие Авто»: в апреле автомобили с пробегом обошлись россиянам в 490 млрд рублей26.05.2023 13:15
Волгоградская область и Сбер будут сотрудничать в сфере технологий искусственного интеллекта26.05.2023 13:11
Администрация Волгоградской области и Сбер расширяют сотрудничество в сфере технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, цифровой трансформации, научно-исследовательской и инновационной деятельности. Соглашение о сотрудничестве подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр...