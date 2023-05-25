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«Ростелеком» обеспечил интернетом штаб общественной поддержки «Единой России» в Волгограде

Телеком 25.05.2023 12:42
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25.05.2023 12:42


«Ростелеком» подключил оптический интернет для регионального штаба общественной поддержки гражданских инициатив «Единой России» в Волгограде. Технические специалисты компании проложили под землей 300 метров кабеля и построили внутри амфитеатра на Центральной набережной, где располагается организация, бесшовную беспроводную сеть Wi-Fi с восьмью точками доступа. Сетевая инфраструктура обеспечила надежное соединение со скоростью до 100 Мбит/с. С помощью цифровой связи сотрудники штаба теперь смогут проводить телемосты и прямые линии, образовательные вебинары, онлайн-конференции и другие мероприятия, которые будут тиражировать лучшие практики реализации социально значимых гражданских инициатив. 
Региональный штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» — это современное многофункциональное пространство, куда можно прийти со своими идеями и обсудить их со специалистами, провести мероприятия для молодежи и студентов, ветеранов и пенсионеров. Мы будем активно внедрять новые форматы взаимодействия с гражданским обществом, используя возможности современной цифровой связи, — отметил Владлен Колесников, руководитель штаба общественной поддержки. 
Интернет от национального цифрового провайдера для юридических лиц гарантированно имеет высокую скорость и устойчивый канал передачи данных любого объема. Решение позволяет одновременно работать десяткам устройств, проводить видеоконференции с участниками в нескольких локациях. Цифровой канал защищен от перегрузок и DDоS-атак.
Открытие площадки, которая объединяет активных, неравнодушных и инициативных волгоградцев, стало важным событием для нашего города. Благодаря преимуществам оптического интернета появилась возможность использовать цифровые сервисы для проведения мероприятий различных форматов. «Ростелеком» обеспечивает надежный, устойчивый и защищенный канал связи, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
В преддверии Дня Победы в штабе открылась всероссийская фотовыставка «Победа Любви» и состоялся Общероссийский патриотический форум «Молодежь кооперации — поколению Победителей».  
О цифровых сервисах и услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте компании или по телефону 8 800 200 3000.
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