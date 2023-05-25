ВТЗ провел корпоративный турнир ТМК по баскетболу

Общество 25.05.2023 10:52
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25.05.2023 10:52
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), провел XVI корпоративный турнира по баскетболу. Площадкой для соревнований, прошедших с 19 по 21 мая, стала Волгоградская государственная академия физической культуры.
В соревнованиях приняли участие 14 команд от управляющей компании и предприятий из нескольких регионов России. По итогам турнира первое место завоевала объединенная команда «ТАГМЕТ» (г. Таганрог), на втором – объединенная команда «Полевской», на третьем месте – объединенная команда «Волга» (г. Волжский).
Также в рамках турнира состоялись игра «Снайпер», выявившая наиболее точных игроков по броскам мяча в корзину, и выставочный матч с участием лучших баскетболистов команд.
Для участников соревнований была организована экскурсионная программа. Гости побывали в памятных местах Волгограда и на производственной площадке ВТЗ.
- ТМК поддерживает развитие корпоративного спорта и регулярно организует соревнования между коллективами предприятий, расположенных в разных городах и регионах. Такие мероприятия способствуют продвижению здорового образа жизни, укрепляют командный дух и связи между подразделениями, что благотворно влияет на рабочую атмосферу и способствует трудовым достижениям. Также мы привлекаем к участию коллективы партнеров в регионах присутствия, что содействует популяризации спорта и в целом повышению качества жизни в наших городах, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
В 2022 году ВТЗ поддержал проведение в Волжском фестиваля футбола с участием звезд Российского футбольного союза (РФС) и стал инициатором открытого турнира по волейболу имени бывшего вице-президента ТМК Сергея Папина.
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