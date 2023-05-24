Телеком 24.05.2023 19:53
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24.05.2023 19:53
Оператор сообщает о присуждении директору волгоградского филиала компании Евгению Брюзгину звания «Лучший менеджер года». Руководитель регионального подразделения Tele2 стал одним из трех победителей Волгоградского областного конкурса «Лучшие менеджеры и организации» 2022 года в номинации «Информационные технологии и связь».
Участие в конкурсе, организатором которого является Комитет информационных технологий Волгоградской области, принимают все крупные телекоммуникационные компании региона. Победителей определяют в двух номинациях: «Лучший менеджер года» и «Лучшее предприятие года».
Лучшего среди руководителей выбирают, ориентируясь на показатели, достигнутые компанией в прошедшем году, и личный вклад топ-менеджера в развитие организации. Так, важным критерием конкурса стало умение создавать комфортные, в том числе и психологические, условия для работы, ведение общественной деятельности, участие в решение социально-экономических задач отрасли, уровень деловой репутации.
Также экспертный совет отметил активную работу Tele2 по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на территории области в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В 2022 году при участии Комитета оператор в партнерстве с компанией «Агро-Юг» и администрацией Котовского района, обеспечил связью и высокоскоростным мобильным интернетом хутор Попки, где проживает более 1300 человек. Помимо этого, Tele2 активно участвует в проекте по устранению цифрового неравенства в регионе – за прошедший год услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета стали доступны жителям 9 малых населенных пунктов. Параллельно компания ведет планомерную работу по расширению емкости сети как в больших городах и местах с активным ростом трафика, так и в небольших поселениях.
Представители Tele2 побеждают в отраслевом конкурсе не в первый раз: по итогам 2021 года компания была названа лучшим оператором связи в Волгоградской области.
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