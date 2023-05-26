Энергетики подключают к сетям новые инфраструктурные объекты Волгоградской области

Экономика 26.05.2023 10:00
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26.05.2023 10:00
С начала текущего года АО «Волгоградоблэлектро» исполнено более 400 договоров технологического присоединения, из которых 85% с заявителями льготной категории. Общий объем максимальной мощности подключенных электроустановок составил свыше 7,6 МВт. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, в целях реализации национальных программ и приоритетных проектов развития в этом году объем максимальной присоединенной мощности подключения прогнозируется на уровне 66,8 МВт.
От Котельниковского до Жирновского, от Урюпинского до Палласовского района для существующих или новых потребителей энергетики строят линии, устанавливают подстанции, повышают мощности энергообъектов. Подключение осуществляются по индивидуальному проекту и с учетом необходимых требований. Только за первые месяцы 2023 года модернизировано 15 трансформаторных подстанций и более 17 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, внедрены современные системы учета и автоматизации процессов.
Интеграция современных технологий в работу объектов электросетевого комплекса позволяет повышать их эксплуатационные характеристики, соответствовать высоким стандартам качества услуг электроснабжения.
Среди объектов подключения этого года – новый инфекционный корпус первой городской больницы Камышина, уличное освещение территории «Петровская набережная» в Калаче-на-Дону, площадки водопроводных сооружений в хуторе Антонов Октябрьского района, школ Волжского. Также АО «Волгоградоблэлектро планирует к реализации проекты по созданию электросетевой инфраструктуры для поликлиники Светлоярской центральной районной больницы, лечебного корпуса больницы имени С.З. Фишера в Волжском и другие.
Напомним, АО «Волгоградоблэлектро» подключает к сетям компании устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением и федеральным законом «Об электроэнергетике».
Подать заявку на подключение можно не только в пунктах обслуживания потребителей, но и онлайн в «Личном кабинете». В условиях активной жизни – это удобный способ взаимодействия с электросетевой компанией, оформления документов и отслеживания этапов технологического подключения с доступом к актуальной информации 24 часа в сутки.
— Технологическое присоединение является важным компонентом в развитии отраслей экономики и повышения качества жизни населения Мы строго придерживаемся взятых на себя обязательств по срокам выполнения утвержденных мероприятий и обеспечению надежного электроснабжения своих заказчиков, — отмечают в АО «Волгоградоблэлектро».
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