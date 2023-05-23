Телеком 23.05.2023 19:14
0
23.05.2023 19:14
Премьера комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли состоится 20 июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисеWink («Ростелеком»). Кинокомпания«Вселенная кино», «НМГ Студия» и Wink представляют официальные постер и трейлер проекта, а также фото со съемок. Сериал пополнит линейку WinkOriginals.
Режиссером проекта стал лауреат премии «Золотой Орел» Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.
Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.
— Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. «Ухожу красиво!» — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.
— Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы «Звери». Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение, — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.
Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки кинокритиков.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pSaq4xE12a
Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» от МХТ состоялся при поддержке Wink23.05.2023 10:47
Телеком 23.05.2023 10:47
Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» о горожанах, начавших свое дело в провинции22.05.2023 12:49
Телеком 22.05.2023 12:49
МегаФон предоставил безлимит на сервисы Яндекса в роуминге19.05.2023 12:15
Телеком 19.05.2023 12:15
Названы победители семейного IT-марафона 2023 года16.05.2023 15:01
Телеком 16.05.2023 15:01
Волгоградские пенсионеры завершили сезон обучения компьютерной грамотности12.05.2023 17:59
Телеком 12.05.2023 17:59
Волгоградцы стали чаще смотреть китайские фильмы и сериалы12.05.2023 11:03
Телеком 12.05.2023 11:03
Ледокол, ишак и заключение психиатра: необычные вещи для развития мобильной связи билайн05.05.2023 14:03
Телеком 05.05.2023 14:03
Цифровой комфорт: «Ростелеком» обеспечил интернетом и Wi-Fi гостиницу «Апельсин» в Волгограде05.05.2023 11:08
Телеком 05.05.2023 11:08
Как снимали сериал «Балет» в Михайловском театре — в коротком видео от создателей04.05.2023 13:36
Телеком 04.05.2023 13:36
Границы цифровых свобод пытаются найти во всем мире04.05.2023 12:51
Телеком 04.05.2023 12:51
«Ростелеком» создаст центр компетенций для цифровизации компаний нефтегазовой отрасли03.05.2023 14:23
Телеком 03.05.2023 14:23
Волгоград вошел в топ-10 городов для спонтанных поездок на майские каникулы03.05.2023 12:07
Телеком 03.05.2023 12:07
Кибербезопасность на практике: «Ростелеком» поддержал волгоградский фестиваль «Машины и мы»02.05.2023 18:25
Телеком 02.05.2023 18:25
Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локаций27.04.2023 13:16
Телеком 27.04.2023 13:16
МегаФон снял научно-фантастический сериал27.04.2023 11:26
Телеком 27.04.2023 11:26