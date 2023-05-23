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Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале «Ухожу красиво»

Телеком 23.05.2023 19:14
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23.05.2023 19:14


Премьера комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли состоится 20 июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисеWink («Ростелеком»). Кинокомпания«Вселенная кино», «НМГ Студия» и Wink представляют официальные постер и трейлер проекта, а также фото со съемок. Сериал пополнит линейку WinkOriginals.
Режиссером проекта стал лауреат премии «Золотой Орел» Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»). В 10-серийной истории также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие.
Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.
Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. «Ухожу красиво!» — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться, — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.
Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашёл самое крутое название, связанное с хитом группы «Звери». Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение, — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.
Сериал «Ухожу красиво» был показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия» и получил высокие оценки кинокритиков.
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