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Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» от МХТ состоялся при поддержке Wink

Телеком 23.05.2023 10:47
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23.05.2023 10:47


В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова(МХТ) прошла церемония подведения итогов и награждения победителей конкурса короткометражного кино «Прилет Чайки». Конкурс появился в рамках празднования 125-летия МХТ и состоялся при поддержке видеосервиса Wink («Ростелеком»), который покажет все 10 картин-финалистов.
Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» нацелен на привлечение внимания к деятельности молодых кинематографистов и оказание им поддержки, а также на исследование взаимодействия театра и кинематографа.
Когда-то синематограф начинался с прибытия поезда, а Художественный театр — с прилета чайки. Что это за чайка? Откуда она летела и куда следовала? Ответы на эти вопросы мы хотели найти в работах студентов и выпускников московских киношкол, — сказал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
Конкурсные работы — это своя версия на тему «прилета чайки». Хронометраж—125 секунд. Всего на «Прилет Чайки» поступило 120 заявок, из которых экспертный совет отобрал в шорт-лист 10 работ.
Гран-при конкурса за лучший фильм получила картина «Чайка вернулась» режиссера Ирины Прохоровой (Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука «Индустрия»). В качестве приза победителю предоставлена возможность снять короткометражный фильм по сценарию Вл. И. Немировича-Данченко «Зверёк» при поддержке онлайн-кинотеатраWink.
Победителями в других номинациях стали:
• номинация «Рождение чайки»: «Любовь моя!», режиссер Кристина Ширинова;
• номинация «Ля Chaika»: «Lamouette. Oupas», режиссер Елена Грачёва;
• специальный приз от видеосервисаWink: «Вы мне очень понравились», режиссер Елизавета Вотякова;
• номинация «Юбилейная чайка»: «История одного полёта», режиссер Георгий Соколович;
• номинация «Классическая чайка»: «Премьера», режиссер Диана Шапшай.
В жюри конкурса входили художественный руководитель МХТ Константин Хабенский и актеры театра— Станислав Любшин, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Дарья Мороз, Ирина Пегова, Станислав Дужников, Виктор Хориняк.
Любое творческое произведение начинается с полета фантазии, поэтому название конкурса — в самую точку. Трудно переоценить поддержку первых шагов со стороны профессионалов, которые уже состоялись в профессии и помогают новичкам встать на крыло. Инициатива МХТ обязательно поможет становлению новых талантов. Мы рады быть причастны к этому процессу, в том числе помогая победителям конкурса короткометражек найти дорогу к зрителю, — отметил директор видеосервиса Wink Антон Володькин.
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