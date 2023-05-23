Экономика 23.05.2023 10:51
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23.05.2023 10:51
«Росгосстрах» стал финалистом первой ежегодной Премии Сравни в сфере финансов и страхования. По результатам голосования экспертного совета премии и многомиллионной аудитории маркетплейса Сравни.ру старейшую страховую компанию России признали лидером в номинации «Лучший страховой продукт в категории ОСАГО».
В 2023 году премия вручается в первый раз. Ее цель — помочь пользователям получить объективную оценку финансовых и страховых продуктов. Компании-победители получают специальный бейдж на сайте Сравни.ру, который будет говорить о доверии со стороны множества пользователей. И «Росгосстрах» отмечен этим бейджем одним из первых. По мнению экспертов и пользователей маркетплейса, компанию отличает оперативность рассмотрения страховых случаев и качественный клиентский сервис.
- Мы искренне поздравляем коллектив «Росгосстраха» с победой в Премии Сравни. Добросовестное отношение к клиентам, выгодные тарифы и хорошие народные отзывы позволили компании занять лидирующую позицию в наших народном и экспертном рейтингах, –– говорит генеральный директор финансового маркетплейса Сравни.ру Сергей Леонидов.
- Для нас очень приятно, что эксперты и пользователи одного из крупнейших финансовых маркетплейсов России высоко оценили работу нашей компании, — отметила руководитель Блока партнерского бизнеса ПАО СК «Росгосстрах» Дарья Евдокимова. — Мы благодарим Сравни.ру за безусловный вклад в развитие цифрового страхования и продолжим предлагать клиентам технологичные продукты и сервисы. Приятно быть лидером в электронном ОСАГО, не самом простом продукте с точки зрения управления портфелем и IT, это говорит, что мы движемся в правильном направлении и можем стать компанией первого выбора в других онлайн-продуктах.
По словам члена правления «Росгосстраха» Дениса Макарова, ОСАГО — очень непростое направление работы, особенно в новых условиях, когда цены на автомобили, запчасти, расходники и лакокрасочные материалы существенно выросли, а покупательская способность россиян, в лучшем случае, осталась на прежнем уровне. Поэтому для сохранения рентабельности бизнеса приходится, с одной стороны, следить за тем, чтобы убыточность была приемлемой, а, с другой — чтобы полисы были по-прежнему доступны для миллионов автомобилистов по всей стране.
Рост средней стоимости полиса ОСАГО компании удалось приостановить — в первом квартале 2023 года она даже снизилась на 5%. При этом за тот же период размер среднего убытка по «автогражданке» увеличился примерно на 15%. Но за счет эффективного управления портфелем и успешного внедрения системы контроля качества и сроков ремонта «Росгосстраху» удается в последнее время постепенно наращивать свою долю в сегменте обязательного страхования гражданкой ответственности автовладельцев.
-Сейчас, когда ситуация несколько стабилизировалась, мы ориентируемся на то, чтобы доля «Росгосстраха» в ОСАГО, с одной стороны, соответствовала известности бренда и масштабам работы компании по всей стране, а с другой стороны, — в нашем портфеле не появилось дисбаланса за счет роста убыточных договоров, — подчеркнул Денис Макаров.
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