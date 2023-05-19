Пациентоориентированность – это актуальная концепция развития современного российского здравоохранения. Страховые медицинские организации (СМО) – участники обязательного медицинского страхования (ОМС) – выступают связующим звеном между пациентами и медицинскими организациями, выполняя важную роль в построении этой системы.

18 мая в Волгограде страховая медицинская компания «СОГАЗ-Мед» на базе Комитета здравоохранения Волгоградской области организовала обучающий семинар для работников контакт-центров и регистратур медицинских учреждений области на тему «Формирование пациенториентированности и профилактика профессионального выгорания». Его цель – поделиться с коллегами теорией и практикой: как применять методы урегулирования конфликтов, развить навыки стрессоустойчивости и предотвращения профессионального выгорания, как сформировать ориентацию на потребности и мнение пациентов – основные факторы, влияющие на оценку качества медицинской помощи. За годы работы «СОГАЗ-Мед» ее эксперты накопили колоссальный опыт, в том числе и по вышеназванным «дисциплинам», который лег в основу авторского тренинга, проведенного в Волгограде.

Мероприятие открыла заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Анатольевна Гаврилова. Марина Анатольевна отметила, что такие обучающие семинары востребованы и необходимы, так как приводят к ощутимому снижению количества жалоб пациентов, повышают культуру общения всех участников процесса, помогают снизить текучесть кадров в медицинских организациях.



