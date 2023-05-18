Глава МЧС РФ отменил визит в Волгоград из-за лесных пожаров

- В состязаниях примут участие лучшие спортсмены Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Азербайджана, Болгарии и Казахстана, – рассказывали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – В программе соревнований: вертикальный подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета и скоростное боевое развертывание. Состязаться будут как мужчины, так и женщины.
Жители Волгограда и гости города смогут стать зрителями зрелищных состязаний. 19 мая спасатели будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни. Забеги спортсменов начнутся в 10.00 на набережной города-героя.
Фото МЧС РФ