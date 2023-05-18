Глава МЧС России Александр Куренков посетит Волгоград 19 мая

Глава МЧС России 19 мая прибудет в Волгоград с рабочим визитом. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Куренков примет участие в открытии международных соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые будут проходить в Волгограде на протяжении предстоящей недели – с 18 по 24 мая.

По информации регионального управления МЧС России, в 2023 году соревнования проводятся под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

– В состязаниях примут участие лучшие спортсмены Российской Федерации, Республики Беларусь, Таджикистана, Азербайджана, Болгарии и Казахстана, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – В программе соревнований: вертикальный подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета и скоростное боевое развертывание. Состязаться будут как мужчины, так и женщины.

Жители Волгограда и гости города смогут стать зрителями состязаний. 19 мая спасатели будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни. Забеги спортсменов начнутся в 10.00 на набережной города-героя.

– Почетным гостем церемонии открытия Международных соревнований по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка» станет глава МЧС России Александр Куренков, –сообщают в региональном управлении.

Фото: пресс-служба МЧС России