Сады Придонья приглашают на открытие детского центра





19 мая состоится официальное открытие Центра образования и развития детей «Жар-птица» в поселке Сады Придонья, который построила одноименная компания.

Компания «Сады Придонья» приглашает всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных торжественному открытию Центра образования и развития детей «Жар-Птица», которое состоится в поселке Сады Придонья 19 мая в 17-00. Организаторы подготовили интересную программу, включающую подробную экскурсию по новому объекту, где можно будет заглянуть в каждую группу, обучающий класс, бассейн, спортивный зал, увидеть уникальное мозаичное панно, созданное специально для Садов Придонья известным и талантливым Народным художником СССР и РФ, Президентом Российской академии художеств - Зурабом Константиновичем Церетели.

В парке семейного отдыха будут веселые конкурсы, увлекательные мастер-классы, шоу-программа, интерактивы от ведущего, вкусные угощения и приятные подарки. Кроме этого, вечером состоится зажигательный концерт московской группы OffBeat и яркий фейерверк.

– Мы будем рады видеть семьи с детьми, – говорит руководитель Центра образования и развития детей «Жар-птица» Наталья Маркова. – И для малышей, и для их родителей компания подготовила много приятных сюрпризов. Ждем в гости.

Для информации

В конце 2019 года компания «Сады Придонья» провела Всероссийский конкурс среди архитекторов, дизайнеров, студентов профильных вузов на лучшую креативную концепцию детского сада в одноименном поселке. Среди 500 работ победила авторская разработка архитектора из Санкт-Петербурга.

В 2020 году вся необходимая документация прошла согласование у контролирующих органов и начато строительство нового важного объекта для поселка. Свыше 40 подрядных организаций были привлечены к этому масштабному проекта, в основу концепции которого заложены три взаимосвязанных принципа: экологичность, целостность, создание благоприятных условий для всестороннего развития детей.

Центр образования и развития детей «Жар-птица» - это детский сад нового поколения, который соответствует самым строгим требованиям безопасности, комфортности, энерго- и теплосбережения. При его строительстве применялись передовые технологии и материалы высокого качества.

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