«Царицынская опера» проводит уроки экологии для маленьких зрителей

27 и 28 мая в 12 часов театр «Царицынская опера» приглашает своих маленьких зрителей на премьеру интерактивного проекта «Загадки сказочного леса». Спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым. Красивая сказка с волшебными героями в исполнении солистов и артистов балета театра, юных артистов балетной студии никого не оставит равнодушной.

По словам режиссера спектакля Марины Драчениной, проект рассчитан на дошкольный и младший школьный возраст. Бережное и заботливое отношение к природе важно воспитывать в раннем детстве. Именно в это время закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения. В сказке внимание зрителей направлено на тему экологии, красоты природы. Сюжетная линия выстроена таким образом, что маленьких зрителей в игровой форме познакомят со звуками, красками, волшебством леса и его обитателей. Артисты театра Елена Абламская и Вера Филатова в образах прекрасных фей Ионы и Малефисенты помогут ребятам узнать на каком языке шелестят его деревья, поют птицы, общаются звери. Какие песенки, стихи и сказки таят в себе лесные тропинки и дремучие чащи. В каждом номере присутствует звук, форма, настроение и образ. У каждого персонажа есть свой характер. Так, березка попросит расчесать свои кудри, а ручеек исполнить вместе песенку.

– Музыка, вокал, актерская игра и хореография помогут детям лучше воспринять информацию и расширить свои знания в области экологии, – рассказала Марина Драченина. – Для маленьких зрителей предусмотрены интерактивные игры и загадки о природе, растениях и животных. Благодаря путешествию, которое проведет фея Иона, дети узнают, что лес сказочный и добрый, а природа нуждается в бережном отношении людей.

Художник по костюмам Ирина Булут отметила, что сказка будет зрелищной и очень красивой. Яркие образы понравятся и детям, и взрослым. Платье Волшебницы леса Ионы оформлено самыми разными цветами и по сочетанию цветов напоминает сказочный сон. Фея Малефисента в конце сказки снимет свой темный плащ и покажет красивое платье. В спектакле задействовано большое количество детей, которым предстоит перевоплощаться в самых разных обитателей леса. Смена аксессуаров поможет их превращениям из бабочек в божьи коровки, из березок в дубочки. Большое количество головных уборов для этого спектакля изготовил художник Александр Козлов. По его словам, шляпки, напоминающие кроны деревьев, усики насекомых, речных рыбок, цветочные поляны помогут юным артистам быстро переодеться, а юным зрителям понять суть происходящего на сцене.

«Загадки сказочного леса» станут продолжением любимого малышами и их родителями интерактивного концерта «Мы делили апельсин», где можно поиграть, попеть песенки из мультфильмов, послушать музыку и узнать много интересного.





Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»



