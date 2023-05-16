Ливни, град и гроза: волгоградцев предупредили о шторме 16 мая

В Волгоградской области в ближайшие часы ожидаются сильные ливни с градом и грозой. Как сообщает V102.RU, синоптики не исключают усиление ветра до штормовых значений.

— В период с 13.00 до 15.00 и до конца суток 16 мая местами на территории Волгоградского региона прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, — пояснили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

В спасательном ведомстве напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности. При сильном ветре не следует парковать автомобили около деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в акваторию на маломерных судах.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»