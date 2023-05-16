Общество

Энергетики объяснили, как волгоградским дачникам обезопасить себя от долгов

Общество 16.05.2023 10:05
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16.05.2023 10:05


Многие жители Волгоградской области уже перебрались на свои дачи, чтобы там провести весь предстоящий летний сезон. При этом у одних одновременно возникли проблемы с платой за свет на участках, а других заботит вопрос: как, не покидая СНТ, оплатить счета за квартиру? На эти и другие вопросы дачников ответили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Наше СНТ – погрязший в судах должник за электроэнергию. При этом моя семья  платит за ресурс исправно.  Как навести порядок в расчетах за свет? 
– Самый очевидный и простой выход  для отдельного владельца участка –  заключение прямого договора с энергоснабжающей организацией. Он позволит наладить своевременное поступление средств за поставляемую электроэнергию и станет базой для приведения расчетов и сетевого хозяйства СНТ в нормальное состояние. Прямые договоры – лучшее средство от отключений электроэнергии и больших начислений, не связанных с потреблением конкретного абонента.
 Для заключения договора необходимо заполнить заявление по формату бланка на заключение договора электроснабжения (для домовладения), размещенному на сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» в разделе Физические лица - Типовые формы документов ФЛ, и приложить необходимые документы. 
 В случаеесли вы подаете заявление в онлайн-формате, обратите внимание, что все копии  должны быть  надлежащим образом заверены. При подаче документов непосредственно на абонентских участках или в офисе компании вы вправе представить  незаверенные копии документов, прилагаемых к заявлению, с одновременным предъявлением оригиналов.
Нужно ли передавать показания за городскую квартиру, если все лето семья проводит на даче? 
– Обязательно. В случае отсутствия  показаний счетчика ресурсоснабжающей компании придется  производить начисление расчетным способом – исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии потребителем, определенного по показаниям индивидуального прибора учета за период не менее 6 месяцев. Если период работы индивидуального прибора учета составил меньше 6 месяцев – то за фактический период работы. Таким образом, может сложиться ситуация, что расход по счетчику у вас будет нулевой,  а оплачивать придется по среднему.
Передать показания, находясь на  даче, можно по телефону, в личном кабинете, на главной странице сайта по номеру лицевого счета, с помощью СМС и т.д. Перечень всех способов и формат передаваемой информации можно найти на сайте компании.  
Могу ли я заплатить за квартиру в конце лета или осенью, когда вернусь с дачи?
– Прямого запрета нет, но стоить помнить, что при неоплате коммунального ресурса начиная со второго месяца неоплаты (с 31-го по 90-ый дни) будут начисляться пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Начиная с 91-ого дня просрочки, пени исчисляются в повышенном размере, исходя из 1/130 ставки ЦБ РФ за каждый день. Сумма задолженности по пени указывается в квитанции отдельно от суммы основного долга.
Кроме того, при наличии задолженности ваша квартира может быть обесточена. Отключить свет могут, если задолженность равняется стоимости более двух месячных нормативов потребления ресурса, установленных в регионе. К примеру, для волгоградца, проживающего в однокомнатной газифицированной квартире, эта сумма на сегодняшний день составит 1325,94 руб. 
Можно ли на время отсутствия в квартире отказаться от почтовой доставки счетов? 
– По закону ресурснабжающая организация обязана направлять своему клиенту платежные документы, и делается это ежемесячно. Но вы можете подписаться на получение квитанций  в электронном виде на адрес электронной почты. Также платежный документ можно скачать в личном кабинете.  Соответственно доставка бумажных квитанций почтой при этом прекращается.
Отметим, что электронная квитанция имеет преимущества: она всегда под рукой - в компьютере или на смартфоне; не теряется; поступает не позднее 1-го числа месяца, а оплатить ее можно непосредственно на сайте компании или в приложении вашего банка. И, кроме того, отказ от бумажной квитанции – это ваш вклад в экологию. 

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