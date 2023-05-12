Новый развлекательный проект «Rock-ностальгия» для зрителей «Царицынской оперы»

Общество 12.05.2023 17:00
0
12.05.2023 17:00
27 и 28 мая в 17 часов состоится премьерный концерт «Rock-ностальгия» – новый оригинальный проект театра «Царицынская опера». Оркестр театра переместится на сцену, выступления солистов оперы и артистов балета будет сопровождать эффектный видеоряд. Оригинальные костюмы, динамичная музыка, создание сценических образов с энергичной хореографией, развлекательное шоу обещает подарить яркие эмоции зрителям.
По словам автора проекта Сергея Гринева, концерт стал продолжение серии успешных концертов «Музыка кино», «Синема-лэнд», в которых звучали лучшие саундтреки из голливудских фильмов, бродвейские хиты, популярные номера мюзиклов и эстрадные композиции. Шоу «Rock-ностальгия» объединит музыку направления рок: классический рок, хард-рок, металлику, легкий рок, панк-рок, поп-рок и т. д. В нём прозвучат оркестровые обработки мировых хитов культовых рок-групп и легендарных музыкантов: The Beatles, АББА, Queen, Scorpions, Metallica, M. Jackson, Э. Джон, а также музыка отечественных коллективов «Ария» и «Ленинград». В программу также вошли, ставшие классикой, арии из произведений гениального Э.Л. Веббера «Призрак оперы» и «Иисус Христос – суперзвезда» и много другое. Все эти композиции, собранные в одном месте и в одно время, безусловно, внесли огромный вклад в современную музыкальную культуру, в развитие рок-музыки, покорившей миллионы меломанов.
– Вспоминаем самое лучшее из музыки тяжелой, из музыки известной – русской и зарубежной, – отметил директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. – Будет эффектно, громко, драйвово и очень эмоционально. В концерте будут задействованы солисты, артисты балета и оркестр. Проект развлекательный, такой как любят наши зрители.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
erid:4CQwVszH9pSapqiG57b
Главврач больницы № 11 Волгограда Наталья Трубина покинула свой пост12.05.2023 16:59
Общество 12.05.2023 16:59
Андрей Бочаров и Александр Беглов встретились с жителями блокадного Ленинграда12.05.2023 15:53
Общество 12.05.2023 15:53
Качество рыбных котлет в школьной тарелке проверили в Волгограде12.05.2023 14:05
Общество 12.05.2023 14:05
Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробок12.05.2023 13:49
Общество 12.05.2023 13:49
Погибшим в СВО открыли мемориальные доски в Волгоградской области12.05.2023 12:46
Общество 12.05.2023 12:46
Волгоградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве до 2025 года12.05.2023 12:31
Общество 12.05.2023 12:31
Под Волгоградом птицефабрику наказали за трупы птиц и живых грызунов12.05.2023 12:12
Общество 12.05.2023 12:12
Добро, которым легко поделиться12.05.2023 11:15
Общество 12.05.2023 11:15
На главной высоте России открыли памятный знак ленинградцам, защищавшим Сталинград12.05.2023 10:43
Общество 12.05.2023 10:43
«Мы зашли в тупик»: в Волгоградской области с 29 апреля ищут пропавшего боксера12.05.2023 10:41
Общество 12.05.2023 10:41
Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова пригласили в суд12.05.2023 10:22
Общество 12.05.2023 10:22
Губернатор Беглов возложил цветы на Мамаевом кургане12.05.2023 09:28
Общество 12.05.2023 09:28
«Вчера опаздывали домой, сегодня на работу»: волжане утром 12 мая снова застряли в пробке на ГЭС12.05.2023 09:20
Общество 12.05.2023 09:20
Вода поднялась у четырех станиц и хуторов Волгоградской области11.05.2023 22:01
Общество 11.05.2023 22:01
Губернатор Санкт-Петербурга прибыл с двухдневным визитом в Волгоград11.05.2023 20:47
Общество 11.05.2023 20:47