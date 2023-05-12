Общество

Новый развлекательный проект «Rock-ностальгия» для зрителей «Царицынской оперы»

Общество 12.05.2023 17:00
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12.05.2023 17:00


27 и 28 мая в 17 часов состоится премьерный концерт «Rock-ностальгия» – новый оригинальный проект театра «Царицынская опера». Оркестр театра переместится на сцену, выступления солистов оперы и артистов балета будет сопровождать эффектный видеоряд. Оригинальные костюмы, динамичная музыка, создание сценических образов с энергичной хореографией, развлекательное шоу обещает подарить яркие эмоции зрителям. 
По словам автора проекта Сергея Гринева, концерт стал продолжение серии успешных концертов «Музыка кино», «Синема-лэнд», в которых звучали лучшие саундтреки из голливудских фильмов, бродвейские хиты, популярные номера мюзиклов и эстрадные композиции. Шоу «Rock-ностальгия» объединит музыку направления рок: классический рок, хард-рок, металлику, легкий рок, панк-рок, поп-рок и т. д. В нём прозвучат оркестровые обработки мировых хитов культовых рок-групп и легендарных музыкантов: The Beatles, АББА, Queen, Scorpions, Metallica, M. Jackson, Э. Джон, а также музыка отечественных коллективов «Ария» и «Ленинград». В программу также вошли, ставшие классикой, арии из произведений гениального Э.Л. Веббера «Призрак оперы» и «Иисус Христос – суперзвезда» и много другое. Все эти композиции, собранные в одном месте и в одно время, безусловно, внесли огромный вклад в современную музыкальную культуру, в развитие рок-музыки, покорившей миллионы меломанов. 
Вспоминаем самое лучшее из музыки тяжелой, из музыки известной – русской и зарубежной, – отметил директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. – Будет эффектно, громко, драйвово и очень эмоционально. В концерте будут задействованы солисты, артисты балета и оркестр. Проект развлекательный, такой как любят наши зрители.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
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