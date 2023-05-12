Губернатор Беглов возложил цветы на Мамаевом кургане

Губернатор Санкт-Петербурга в рамках своего двухдневного визита в Волгоград утром 12 мая посетил Мамаев кургане. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, Александр Беглов возложил цветы к тумбе города-героя.

Напомним, что в Волгоград губернатор Санкт-Петербурга прибыл накануне, 11 мая. В составе питерской делегации также председатель заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, руководители ключевых ведомств правительства северной столицы, предприятий и организаций, туристических компаний.

Планируется, что в ходе совместных встреч Волгоградская область поделится с делегатами опытом по реализации национальных и приоритетных проектов развития в сфере здравоохранения, экологии, туризма, образования, культуры, патриотического воспитания молодежи.