Каждый пятый житель ЮФО готов открыть вклад в юанях

Общество 11.05.2023 10:31
0
11.05.2023 10:31
Только 11% жителей Южного федерального округа продолжают сберегать деньги в иностранных валютах. 19% уже избавились от прежних сбережений в долларах и евро. 21% готовы открыть вклад в юанях в российском банке. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).
44% опрошенных сберегают деньги исключительно в рублях. Более трети респондентов (34%) вообще не имеют сбережений. 23% респондентов держат часть сбережений в иностранных валютах (11% продолжают пополнять валютные вклады, 12% сохраняют прежние сбережения, накопленные до 2022 года). При этом все валютные вкладчики предпочитают валюты «недружественных стран» - доллары и евро.
Из валют «дружественных» государств наибольшим доверием у россиян пользуется китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы открыть 21%. Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 7%, в турецких лирах - 2%, в индийских рупиях – 1%.
28% назвали самой надежной иностранной валютой для сбережений в России юань. По мнению 18% опрошенных, такой валютой по-прежнему остается доллар США. 21% отдали пальму первенства евро. Дирхам ОАЭ самой надежной иностранной валютой сбережений для россиян считают 5%, турецкую лиру 4%, индийскую рупию 1%. Не считают надежным средством сбережений ни одну иностранную валюту 47% респондентов..
*Опрос проведен 28 апреля - 4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
На шлюзах Волжской ГЭС ввели реверсивное движение11.05.2023 11:18
Общество 11.05.2023 11:18
График отключения горячей воды в мае в Волгограде опубликовали концессии11.05.2023 09:43
Общество 11.05.2023 09:43
Биолог призвал волгоградцев не бояться змей10.05.2023 21:44
Общество 10.05.2023 21:44
В Волгограде соседи выплатят ущерб за потоп в квартире 95-летнего ветерана10.05.2023 20:56
Общество 10.05.2023 20:56
В двух городах Волгоградской области отключат воду 11 мая10.05.2023 19:56
Общество 10.05.2023 19:56
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Волгоградской области на 18%10.05.2023 19:38
Общество 10.05.2023 19:38
Синоптики отменили дожди в Волгоградской области. Потеплеет до +2010.05.2023 19:02
Общество 10.05.2023 19:02
В Волгоград 10 мая с визитом прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев10.05.2023 17:26
Общество 10.05.2023 17:26
Пешеходам и транспорту держаться в стороне: улицу Чуйкова в Волгограде отдают самокатчикам10.05.2023 16:23
Общество 10.05.2023 16:23
Военный следователь из Волгограда Максим Бакучаев задержан за получение крупной взятки10.05.2023 15:59
Общество 10.05.2023 15:59
В Волгоградской области пересмотрят нормы допустимого отстрела птицы и дичи10.05.2023 15:52
Общество 10.05.2023 15:52
Волгоградцы взыскали с Аэрофлота около полумиллиона рублей за отмененный из-за СВО рейс10.05.2023 15:24
Общество 10.05.2023 15:24
Бургер после спорта: как волгоградцы готовы заниматься фитнесом для подготовки к лету10.05.2023 12:19
Общество 10.05.2023 12:19
В Волгограде УК «Омега» оштрафовали за свалку в подвале дома10.05.2023 12:01
Общество 10.05.2023 12:01
В поселке Сады Придонья прошли мероприятия, посвященные Дню Победы10.05.2023 12:00
Общество 10.05.2023 12:00