Общество

Каждый пятый житель ЮФО готов открыть вклад в юанях

Общество 11.05.2023 10:31
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11.05.2023 10:31


Только 11% жителей Южного федерального округа продолжают сберегать деньги в иностранных валютах. 19% уже избавились от прежних сбережений в долларах и евро. 21% готовы открыть вклад в юанях в российском банке. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).
44% опрошенных сберегают деньги исключительно в рублях. Более трети респондентов (34%) вообще не имеют сбережений. 23% респондентов держат часть сбережений в иностранных валютах (11% продолжают пополнять валютные вклады, 12% сохраняют прежние сбережения, накопленные до 2022 года). При этом все валютные вкладчики предпочитают валюты «недружественных стран» - доллары и евро.
Из валют «дружественных» государств наибольшим доверием у россиян пользуется китайский юань. Вклад в китайской валюте готовы открыть 21%. Возможность иметь депозит в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов допускают для себя 7%, в турецких лирах - 2%, в индийских рупиях – 1%.
28% назвали самой надежной иностранной валютой для сбережений в России юань. По мнению 18% опрошенных, такой валютой по-прежнему остается доллар США. 21% отдали пальму первенства евро. Дирхам ОАЭ самой надежной иностранной валютой сбережений для россиян считают 5%, турецкую лиру 4%, индийскую рупию 1%. Не считают надежным средством сбережений ни одну иностранную валюту 47% респондентов..
*Опрос проведен 28 апреля - 4 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

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