График отключения горячей воды в мае в Волгограде опубликовали концессии

Общество 11.05.2023 09:43
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11.05.2023 09:43
График новых отключений горячей воды опубликовали в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ООО «Концессии теплоснабжения», приостановка подачи ресурса затронет часть домов во всех районах города. При этом в Кировском районе количество домов, где запланировано отключение воды, самое минимальное. Период отсутствия ресурса продлится в среднем от недели до двух.
В компании концессионера напомнили, что плановая приостановка ресурса необходима для подготовки сетей к новому отопительному сезону.
График отключения горячей воды в мае в Волгограде – здесь.
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