Что волгоградцы знают о своей будущей пенсии?

Экономика 10.05.2023 16:05
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10.05.2023 16:05
Большинство жителей Волгограда после выхода на пенсию в первую очередь надеются на выплаты от государства, выяснил СберНПФ. В том, как формируется пенсия от государства, уверенно разобрались только 11% респондентов. При этом самостоятельно долгосрочные сбережения делают свыше трети.
Свыше 90% респондентов из Волгограда после выхода на заслуженный отдых в основном собираются жить на пенсию от государства. При этом 11% опрошенных рассчитывают на помощь детей, 8% — на доходы от сдачи в аренду недвижимости, 7% — на собственные пенсионные сбережения, 5% — на свой бизнес (можно было дать несколько вариантов ответа).
На вопрос «Знаете ли вы о том, как формируется пенсия от государства?» уверенно положительно ответили только 11% волгоградцев. Каждый третий (33%) сказал, что что-то слышал или читал, но не сформировал чёткого понимания. Ещё 20% пытались разобраться, но это оказалось слишком сложно.
Как показал опрос СберНПФ, 34% жителей Волгограда делают долгосрочные сбережения, в том числе на пенсию. При этом многие стремятся расширить знания в финансовой сфере. Из тех, кто хотел бы поднять уровень грамотности в вопросах пенсий, 56% таким образом хотят обезопасить накопления, 41,6% — избежать мошенничества, 16,3% — эффективно инвестировать пенсионные сбережения, а 14,6% — диверсифицировать накопления (можно было выбрать несколько вариантов ответа).
Исследование проводилось в апреле 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.
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