В поселке Сады Придонья прошли мероприятия, посвященные Дню Победы





С утра 9 мая в храме святого мученика Иоанна Воина была отслужена панихида по воинам, павшим во время Великой Отечественной войны и других сражений.

После нее собравшиеся прошли крестным ходом до детского оздоровительного лагеря имени Гули Королевой, где состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие сотрудники компании «Сады Придонья», представители поселковой администрации, учащиеся Паньшинской школы, в том числе воспитанники юнармейских отрядов, жители близлежащих поселков.

По сложившейся традиции компания «Сады Придонья» организовала для своих сотрудников и жителей окрестных поселений праздник в честь Великой Победы.

Открыл митинг президент компании А.П. Самохин. Он поздравил всех с Великим праздником и отметил, что сегодня как никогда важно сохранять историческую правду, чтобы факты передавались другим поколениям достоверно:

– Великая Отечественная война, подвиг наших предков – это история, которую мы обязаны знать. А также мы должны помнить, чьи мы дети, по какой земле ходим, каким трудом она стала наша.

В официальной части мероприятия звучали поздравления, военные стихи. После минуты молчания в память о подвиге предков участники мероприятия возложили цветы к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.

Празднование продолжилось концертом, в исполнении приглашенных артистов прозвучали самые известные военные и казачьи песни, с красочными номерами выступили также и детские коллективы. Кроме этого, во время праздника каждый мог попробовать ароматную кашу из полевой кухни.

Вечером в парке семейного отдыха всех гостей ждала интересная культурная программа, которая завершилась праздничным фейерверком.