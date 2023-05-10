В поселке Сады Придонья прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

Общество 10.05.2023 12:00
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10.05.2023 12:00
С утра 9 мая в храме святого мученика Иоанна Воина была отслужена панихида по воинам, павшим во время Великой Отечественной войны и других сражений.
После нее собравшиеся прошли крестным ходом до детского оздоровительного лагеря имени Гули Королевой, где состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие сотрудники компании «Сады Придонья», представители поселковой администрации, учащиеся Паньшинской школы, в том числе воспитанники юнармейских отрядов, жители близлежащих поселков.
По сложившейся традиции компания «Сады Придонья» организовала для своих сотрудников и жителей окрестных поселений праздник в честь Великой Победы.
Открыл митинг президент компании А.П. Самохин. Он поздравил всех с Великим праздником и отметил, что сегодня как никогда важно сохранять историческую правду, чтобы факты передавались другим поколениям достоверно:
– Великая Отечественная война, подвиг наших предков – это история, которую мы обязаны знать. А также мы должны помнить, чьи мы дети, по какой земле ходим, каким трудом она стала наша.
В официальной части мероприятия звучали поздравления, военные стихи. После минуты молчания в память о подвиге предков участники мероприятия возложили цветы к братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы.
Празднование продолжилось концертом, в исполнении приглашенных артистов прозвучали самые известные военные и казачьи песни, с красочными номерами выступили также и детские коллективы. Кроме этого, во время праздника каждый мог попробовать ароматную кашу из полевой кухни.
Вечером в парке семейного отдыха всех гостей ждала интересная культурная программа, которая завершилась праздничным фейерверком.
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