В Волгоградской области 9 мая ограничат продажу алкоголя





В День Победы в Волгоградской области вводятся ограничения на продажу алкогольной продукции вблизи памятных и общественных мест. Как сообщили в администрации города Камышина, 9 мая будет запрещена торговля спиртным с 9.00 до 9.30 на территории братского захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях на территории города Камышина в 1941-1943гг. Под ограничения попадает территория по ул. Алтайской в границах от ул. 333 Стрелковой Дивизии до ул. Воронежской.

С 08.00 до 12.00 ограничения вводятся на территории площади Павших Борцов и Аллеи Героев, в границах от ул. Пролетарской до ул. Зеленая включительно и от ул. Октябрьской до ул. Советской.

С 16.00 до 21.00 - в городском парке культуры и отдыха им. Комсомольцев-добровольцев.

Аналогичные запреты будут действовать и в городе Волжском в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Великой Победы.

С 15:00 до 21:00 спиртное не будут продавать по следующим адресам:

- на улице Набережная, в границах домов №№75-77 и 12л, на проспекте Ленина в границах домов №№ 76–86 и №№ 75–97, на улице Энгельса, №№ 1, 2, а также на улице Сталинградская, в границах домов №№ 3-9;

- на улице Карла Маркса рядом с домами №№ 15–47 и 10–12, на улице Комсомольская, №№ 15–29 и 18–24, на проспекте им. Ленина в границах домов №№ 18–30 и 15–29, на улице Циолковского в границах домов №№ 10–18 и 13–17.

Напомним, что ограничения действуют в общественных местах, где пройдут массовые мероприятия. Такая норма прописана в региональном законе, регулирующем розничную продажу алкогольной продукции.



