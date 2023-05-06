Общество

Почтовые ящики волгоградцев закидали листовками ЧВК «Вагнер»

Общество 06.05.2023 12:14
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06.05.2023 12:14


Волгоградцы с удивлением обнаруживают в своих почтовых ящиках листовки ЧВК «Вагнер» с приглашением вступить в ряды этой организации. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, за службу обещают зарплату в размере 240 тысяч рублей мужчинам в возрасте от 21 года до 60 лет и «хорошие премии за результат», а также современное обмундирование. При этом наличие срочной службы не требуется.
Листовки подписаны Героем России Андреем Трошевым, который принимал участие в военных действиях в Афганистане, в Чечне и в Сирии. Теперь Герой России выступает от имени ЧВК «Вагнер».

Фото читателей ИА "Высота 102"

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