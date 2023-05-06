











Шокирующие кадры сняли рыбаки в Волго-Ахтубинской пойме. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, на проселочной дороге в дождевых лужах билась рыба. В кишащей массе очевидцы увидели карасей и даже сазанов.

- Рыба не дошла до нереста из-за того, что на Волжской ГЭС уменьшили сбросы, - уверены рыбаки. – В пойме прошел дождь, и рыба в лужах еще проживет здесь недолго. А потом вся погибнет. Вот к чему это все привело – летом улова в ериках поймы не будет.







Очевидцы рассказали, что собирали рыбу ведрами и отпускали ее в ближайший водоем.







- Спасли, сколько могли, - констатируют рыбаки. - Но, если мы не достучимся до правительства, а сбросы на Волжской ГЭС будут такими, как сейчас, нас ждет катастрофа.



Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о сокращении пика сбросов на Волжской ГЭС по решению Росводресурсов. Так, до 13 мая волгоградский гидроузел будет работать в режиме прохождения воды в объеме 16 тысяч кубометров в секунду. Жители заволжских районов также выражали обеспокоенность тем, что заливные луга и ерики не получили необходимого количества воды.