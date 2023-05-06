В Волгограде внук Шарля Де Голля открыл бюст своего деда





Бронзовый бюст президента Франции Шарля де Голля открыли в музее-панораме «Сталинградская битва». В торжественной церемонии приняли участие внук генерала, общественный деятель Пьер де Голль, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлэн, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Бронзовый бюст президента Франции Шарля де Голля открыли в музее-панораме «Сталинградская битва». В торжественной церемонии приняли участие внук генерала, общественный деятель Пьер де Голль, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлэн, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

В эти дни французская делегация в Волгограде также принимает участие в мероприятиях, посвящённых 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, состоялась встреча с руководством и студентами ВГСПУ. Ректор вуза Александр Коротков и Пьер де Голль обсудили важность продуктивного сотрудничества между Россией и Францией в сфере образования и культуры. Пьер де Голль пообщался со студентами института иностранных языков ВГСПУ, изучающих французский язык. Сегодня на площадке возрождённого ГДЮЦа состоится встреча с учениками Школы международных отношений и дипломатии.

В эти дни французская делегация в Волгограде также принимает участие в мероприятиях, посвящённых 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, состоялась встреча с руководством и студентами ВГСПУ. Ректор вуза Александр Коротков и Пьер де Голль обсудили важность продуктивного сотрудничества между Россией и Францией в сфере образования и культуры. Пьер де Голль пообщался со студентами института иностранных языков ВГСПУ, изучающих французский язык. Сегодня на площадке возрождённого ГДЮЦа состоится встреча с учениками Школы международных отношений и дипломатии.

Фото администрации Волгоградской области



Памятник размещен рядом с витриной, где экспонируется орден Почётного Легиона. Бюст создан академиком Российской академии художеств Андреем Тыртышниковым, который также принял участие в торжественном мероприятии.Напомним, Шарль де Голль дважды посещал наш город. 30 ноября 1944 года он приезжал в находящийся в руинах Сталинград, чтобы воздать ему должное, как символу общих побед над врагом. Летом 1966 Президент Французской Республики побывал уже в Волгограде.Решение об открытии бюста Шарля де Голля озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с Пьером де Голлем, который в феврале 2023 года принимал участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. На рабочей встрече обсуждались вопросы сохранения исторической памяти, мира и гуманитарного сотрудничества между странами и народами.