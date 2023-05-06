В Волгоградской области за две недели лук подорожал на треть





В Волгоградской области продолжился рост цен на репчатый лук. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, на уходящей неделе повышение составило 17,22% и средняя стоимость килограмма лука повысилась до 63,28 рублей. На прошлой неделе лук также стремительно дорожал – эксперты зафиксировали рост на 18%. Таким образом, за последние четырнадцать дней его стоимость выросла на треть. Ранее аналитики волгоградского отделения Центробанка РФ объясняли рост цен на этот продукт питания сокращением импорта в связи с введенными в странах-импортерах ограничениями на его вывоз.

В Волгоградской области продолжился рост цен на репчатый лук. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, на уходящей неделе повышение составило 17,22% и средняя стоимость килограмма лука повысилась до 63,28 рублей. На прошлой неделе лук также стремительно дорожал – эксперты зафиксировали рост на 18%. Таким образом, за последние четырнадцать дней его стоимость выросла на треть. Ранее аналитики волгоградского отделения Центробанка РФ объясняли рост цен на этот продукт питания сокращением импорта в связи с введенными в странах-импортерах ограничениями на его вывоз.

А вот картофель подешевел почти на 8% - его цена упала до 29,14 рублей за килограмм. Также продолжилось падение цен на свежие огурцы и помидоры – на 11,5% и 2,6% соответственно. Эти овощи теперь стоят в среднем 147 и 184 рубля за килограмм.Морковь в регионе также подорожала почти на 5% - до 34,72 рублей. Вновь выросли в цене бананы – на 3,23% - до 113,66 рублей.Незначительно повысилась в цене соль – на 3% (12,25 рублей за кг), сахар – на 0,5% (62,69 рублей). Всего на 1% подешевели яйца – до 73,51 рублей за десяток.