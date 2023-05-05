Рыбаки выловили останки человека с одеждой в Волгоградской области

В Иловлинском районе Волгоградской области обнаружен скелет человека. Как сообщает ИА «Высота 102», на найденных фрагментах останков присутствовала одежда — штаны и футболка.
— Скелетированные останки неустановленного человека обнаружены 4 мая в реке Иловля. На костных останках имеется мужская одежда (штаны, футболка). Видимых механических повреждений не обнаружено. Организована проверка, назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе генетическая, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Известно, что останки обнаружили рыбаки. Страшную находку сделали в пяти километрах от рабочего поселка Иловля.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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