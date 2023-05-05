МЧС: буря с грозой и градом накроет 5 мая Волгоградскую область





Штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий в ближайшие часы разослало МЧС России по Волгоградской области.

- В период 13.30-14.30 час и до конца суток 05 мая местами на территории Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - сообщает ведомство.

Населению рекомендуют соблюдать меры безопасности при сильном ветре. Для парковки машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним. Также не следует выходить при такой погоде на акваторию на маломерном судне.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»