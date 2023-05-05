Экономика

ВТБ посчитал, в каких регионах жители активнее копят на пенсию

Экономика 05.05.2023 14:59
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05.05.2023 14:59


В марте-апреле текущего года ВТБ провёл исследование среди клиентов и выяснил, жители каких регионов активнее копят на пенсию. Средняя сумма счёта оказалась выше у клиентов из Москвы (300 тыс. рублей), Ярославской области (135 тыс.), Санкт-Петербурга (120 тыс.), Тульской области (120 тыс.), Республики Марий Эл (90 тыс.) и Удмуртской Республики (88 тыс.).

Средний возраст клиента фонда составил 35-45 лет. При этом молодёжь стала сознательнее подходить к обеспечению своего благосостояния в будущем – возраст заключения договора с фондом в онлайн-каналах снизился с 35 в 2021 году до 30 лет в 2022-м.

Женщины чаще мужчин склонны задумываться о будущем и стараются обеспечить его стабильность с помощью долгосрочных сберегательных программ. Среди клиентов фонда женщины составляют 59%, при этом средний счет у них также выше – 51,1 тыс. рублей по сравнению с 30,1 тыс. рублей у мужчин.

Большинство клиентов фонда проживают в Москве и области (22,9%), Санкт-Петербурге (5,6%), Красноярском крае (2,9%), Свердловской (2,6%), Иркутской (2,6%) и Ростовской областях (2,3%).

Общая сумма на счетах клиентов, сформированная за счет личных средств, в 2022 году выросла на 19% и превысила 19,4 млрд рублей, а средний размер счета составил 47 тысяч рублей, что на 18% больше показателя 2021 года. Общая сумма повторных взносов за 2022 год составила около полумиллиарда рублей.

-Мы видим, что в последние годы новые клиенты негосударственных пенсионных фондов «молодеют». Они задумываются о своем будущем заранее и планируют сбережения так, чтобы создать значительный дополнительный капитал к выплатам, положенным от государства, – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

 

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