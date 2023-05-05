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Ледокол, ишак и заключение психиатра: необычные вещи для развития мобильной связи билайн

Телеком 05.05.2023 14:03
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05.05.2023 14:03


Для обеспечения связью специалисты создают нестандартные решения и преодолевают неожиданные сложности. Для выполнения рабочих задач иногда требуется ледокол, одноразовая одежда, заключение психиатра, палатка и другие неожиданные вещи. За удвоением надежности мобильного интернета, которого достиг билайн, стоит решение тысяч неожиданных вопросов. Ко Дню радио на медиа портале  билайн.now оператор собрал словарь, состоящий из вещей, процедур и одного животного, которые порой бывают необходимы для создания связи. 
В – Взвешивание
Процедура, без которой не получится обслуживание базовой станции.
Боксёры взвешиваются перед поединком, а технические специалисты билайн – перед тем, как проводить работы на оборудовании, размещенном на АЭС. Им необходимо пройти радиологический контроль и процедуру взвешивания (вес на входе и выходе не должен отличаться более чем на 100 г), плюс полную опись всего вносимого, выносимого оборудования и материалов.
З – Заключение психиатра
Процедура, которую необходимо пройти для обслуживания базовой станции, установленной в психоневрологической больнице.
Чтобы попасть к оборудованию, надо пройти медицинское освидетельствование у дежурного врача-психиатра, а затем в сопровождении специального медицинского персонала пройти через лечебные корпуса, где находятся пациенты. 
И – Ишак
Еще один способ доставить оборудование к месту размещения.
В горном ущелье Дагестана миссию по доставке элементов базовой станции на позицию для монтажа могли выполнить только ишаки. И они с этим успешно справились. Сейчас в районе уже есть дорога, но ту эпопею помнят не только сотрудники билайн, но и местные жители, которые предоставили своих животных для такого важного дела. Сейчас мобильный интернет билайн в ауле работает на скоростях 4G, которые ослам и не снились.
Л – Ледокол
Средство, на котором можно доставить базовую станцию к месту установки.
При строительстве базовой станции в удаленной части Ямало-Ненецкого автономного округа оборудование завозилось ледоколом по Северному Ледовитому океану. Технические специалисты для монтажа были заброшены вертолетом. Строительно-монтажные работы велись при штормовом ветре 31 м/с и при экстремально низком атмосферном давлении. В результате обеспечен связью важный промышленный объект.

О – Одноразовая одежда
Комплект, который выдают для обслуживания базовой станции в животноводческом комплексе.
Для доступа к базовой станции необходимо пройти две санитарные зоны (ванны), предварительно полностью сняв одежду, затем принять душ и надеть выданную чистую форму. Все инструменты обрабатывают специальным раствором. После проведения обслуживания все процедуры необходимо проделать в обратном порядке.
П – Палатка
Временное жилище технического специалиста, которое можно установить даже в пограничной зоне.
Для монтажа базовой станции для таможенного пункта однажды потребовалось провести работы на госгранице, пройдя при этом все необходимые юридические процедуры. Технические специалисты заехали в пограничную зону с полным набором автономного обеспечения на двое суток и не покидали ее, пока не закончили все работы и не вывели базовую станцию в эфир.
Ш – Шоколад
То, что можно есть, когда запускаешь связь на кондитерской фабрике.
Во время установки базовой станции на здании кондитерской фабрики в Ульяновске технические специалисты вдохновлялись не только ароматом шоколада и карамели, но и их вкусом, подкрепляясь сладостями, которыми угощали работники производства в знак благодарности за то, что теперь у них будет стабильная связь и быстрый интернет. 
Весь словарь можно прочитать по ссылке.
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