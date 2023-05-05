На стене школы в Волгограде появился первый созданный нейросетью мурал





Первая картина художников «9 мая 1945 г. — День Победы в Великой Отечественной войне», созданная с помощью нейросети, появилась на фасаде школы №92 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», это первый в России опыт применения искусственного интеллекта при создании настенной живописи.

К началу нового учебного года подобные картины украсят в Волгограде фасады школ №6, №33, №49, №51, №129, гимназии №2, лицеев №11 и №2.

Изображения рассказывают о знаковых страницах российской истории: создании флота, запуске первого паровоза, об изобретении радио и о таблице Менделеева, о первом полёте человека в космос, запуске космической станции «Мир», достижениях в авиации и, конечно, о победе в Сталинградской битве.

Проект «Уроки истории с Kandinsky» Сбера волгоградские художники воплощают в жизнь под руководством художника Алексея Бережнова, у которого большой опыт по росписи стен и фасадов.