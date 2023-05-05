



Почему дети не едят в школьной столовой? Таким вопросом задались первоклассники гимназии №5 Ворошиловского района Волгограда. Дети провели анкетирование, которое легло в основу целого исследования. Результаты работы ребята обсудили в рамках акции «Здоровое питание в школе и дома».

По итогам исследования школьники хотят есть на завтрак: пиццу, фруктовый сок, лимонад и картофель фри. Омлет, фрукты и макароны с котлетой тоже есть в ответах детей, но, к сожалению, в меньшем количестве.

– Мы с одноклассниками каждый день ходим завтракать в школьной столовой, но не все дети едят то, что нам дают, и я захотела понять, почему. Вместе с классным руководителем, мы провели опрос среди моих одноклассников и узнали, что они хотят есть на завтрак. А мама помогла мне разобраться, какое питание здоровое, а какое нет. И почему завтрак так нужен детям. Об этом я и рассказала на сегодняшней презентации своим одноклассникам, – сказала ученица 1Б класса гимназии №5 Мария Настоящая.

Мария рассказала ребятам, что чипсы и газировка не самая полезная еда и что лучше съесть яблоко, чем шоколад. А главный технолог волгоградского оператора питания ООО «Виво Маркет» Ирина Троилина объяснила ребятам, что шоколад и лимонад – это быстрые углеводы, которые дают чувство сытости максимум на час, а потом ребенок будет вялым и быстро устанет, поэтому лучше завтракать омлетом или кашей с фруктами. Такой завтрак «зарядит» энергией на 4 часа.

– Замечательно, что классный руководитель и родители не просто говорят, что одна еда полезная, а другая нет, но и вовлекают деток в подобные опросы и исследования, ведь так ребята смогут на примерах разобраться, что полезно, а что нет. И как надо питаться, чтобы вырасти здоровыми. А мы - профессионалы социального питания готовы всячески в этом помогать и с удовольствием встречаемся с ребятами и их родителями, чтобы ответить на все вопросы, - поделилась Ирина Троилина.

-Все вкусовые привычки идут из семьи, и то что дома принято уже транслируется ребенком и в школе. Если дома малыш привык питаться пиццей и школадам, то естественно овсяная каша и гороховое пюре ребенку не понравится. Поэтому начинать нужно с себя, в первую очередь. Ну и хочется, чтобы операторы питания тоже нам помогали в этом вопросе: проводили больше подобных мероприятий, а также составляли меню с учетом мнения детей, - рассказала Ирина Настоящая, мама героини этого дня первоклашки Марии.

На встречу к ребятам приехали и старшеклассники. Это члены Молодежного Общественного Совета “Я решаю сам” Давид Шерозия и Дмитрий Деврисашвили. Ребята - финалисты конкурса “Я решаю сам”, где участники сами разработали блюда для школьного меню, которые впоследствии вошли в школьный рацион.

– Это было здорово. Потому что видеть то, как такие маленькие дети совершают такие грандиозные дела, это удивительно и очень классно. Мы рассказали детям о том, что теперь у нас есть Молодежный Общественный Совет «Я решаю сам», подключившись к которому все ученики могут еще больше узнать о правильном питании, а также вносить свои предложения по улучшению школьного меню, – сказал председатель МОС «Я решаю сам» Давид Шерозия.

Такое мероприятие не могло пройти без инициативы и поддержки администрации школы.

– Такая встреча - это не только разговор о здоровом питании, но и возможность показать ребятам большое пищевое производство в нашем городе. Не часто есть такой шанс - познакомить детей с «не медийными» профессиями. И это очень полезно и для ребят, и для родителей, – поделилась впечатлениями классный руководитель 1Б класса Гимназии №5 Ирина Васильева.

Напомним, что почти 200 школ и детских садов региона принимают участие в международной социальной акции «Здоровое питание в школе и дома» и зарегистрировались на ее

Организаторами акции выступили: Международное движение «Сделаем вместе!» и Отраслевой Союз Развития Социального Питания «СОЮЗСОЦПИТ» при поддержке Минпросвещения России, Цифровой платформы поддержки социальной активности «Мир возможностей» и партии «Единая Россия».