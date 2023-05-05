



«Ростелеком» подключил оптический и беспроводной интернет для гостиницы «Апельсин» в Волгограде. Технические специалисты компании проложили оптоволоконную линию и развернули беспроводную сеть Wi-Fi для персонала и гостей с двумя точками доступа. Канал связи обеспечил скорость соединения 100 Мбитс, а технология бесшовного перехода Wi-Fi — устойчивое соединение на территории всей гостиницы.

Сервис «Интернет для бизнеса» от национального цифрового провайдера гарантирует высокую скорость и надежность связи при одновременном подключении несколько десятков устройств и передаче объемного контента. Решение обеспечивает защиту от перегрузок и DDоS-атак.

— Наша гостиница стремится к высокому стандарту обслуживания гостей, поэтому мы обратились к "Ростелекому" для организации качественного доступа в интернет для гостей и персонала. Теперь, благодаря Wi-Fi, наши постояльцы могут отдыхать и работать с комфортом. Мы убедились, что компания — надежный партнер, который может оперативно решить поставленные задачи с учетом возможностей и потребностей заказчика, — отметила Анна Серебрянская, директор гостиницы «Апельсин».

Комплексное цифровое решение «Wi-Fi для гостей» обладает рядом преимуществ, что делает его одним из востребованных сервисов для бизнеса. К их числу относится сбор информации о предпочтениях и поведении посетителей с помощью опросов. Более точный демографический портрет позволяет персонализировать дальнейшую работу с клиентами.

— Интернет нужен современному человеку буквально на каждом шагу. Мы уже привыкли к общению в соцсетях, к возможности поделиться фотографиями с друзьями, к оперативному решению рабочих вопросов. Наша компания имеет оптимальный набор предложений для юридических лиц с целью организации доступа в интернет везде, где бизнесу требуется улучшить сервис и более тщательно работать с запросами клиентов. Все сервисы мы предоставляем под ключ и оказываем техническую поддержку 24/7, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

В Волгоградской области «Ростелеком» стал цифровым партнером уже более 15 тысячам частных компаний и государственных учреждений. Комплексное решение «Wi-Fi для гостей» используют около 80 заведений формата HoReCa.

О предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте компании или по телефону 8 800 200 3000

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