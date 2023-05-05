Как продать франшизу

Полезно знать 05.05.2023 10:08
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05.05.2023 10:08
Франшиза - это отличный способ масштабировать свой бизнес и получать доход от передачи своего опыта и знаний другим предпринимателям. Но как ее продать?
Один из способов продвигать свою франшизу - это разместить ее в специализированных каталогах. Например, вы можете посмотреть франшизы на businessmens.ru, а после изучения других предложений подать заявку на публикацию предложения и получить доступ к широкой аудитории потенциальных партнеров.
Шаг 1. Определите цели и преимущества
Ответьте на следующие вопросы:
• Какая ваша целевая аудитория?
• Какие проблемы и потребности у вашей целевой аудитории?
• Что отличает вашу франшизу от конкурентов?
Шаг 2. Создайте франчайзинговый пакет
Он включает в себя:
• Договор франчайзинга.
• Стандарты сети.
• Экономическую модель.
• Руководство по запуску и ведению бизнеса.
Шаг 3. Зарегистрируйте товарный знак
Товарный знак - это знак, который служит для идентификации вашего бизнеса и отличия его от других. Он может состоять из слова, изображения, комбинации или других элементов.
Шаг 4. Разработайте коммерческое предложение
Коммерческое предложение - это документ, который содержит основную информацию о вашей франшизе для потенциальных покупателей. Оно должно лаконичным и привлекательным.
Шаг 5. Продвигайте свою франшизу
Для этого вы можете использовать различные каналы коммуникации и инструменты маркетинга. Вот некоторые из них:
• Создайте отдельный сайт или раздел на своем сайте для продажи.
• Создайте аккаунты в популярных соцсетях.
• Разместите франшизу в специализированных каталогах.
• Запустите рекламную кампанию.
• Мотивируйте своих франчайзи, клиентов и знакомых рекомендовать франшизу другим людям.
Шаг 6. Обрабатывайте заявки и проводите переговоры
Когда вы начнете продвигать свою франшизу, вы получите заявки от заинтересованных людей. Ваша задача - обработать их вовремя и качественно:
1. Назначить ответственного сотрудника или отдел по работе с франчайзи.
2. Создать CRM-систему.
3. Определить критерии отбора кандидатов.
4. Связаться с потенциальными партнерами.
Реклама. ИП Богомолов Ю.А..
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