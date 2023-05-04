МЧС объявило предупреждение в 5 районах Волгоградской области

В пяти районах Волгоградской области объявлено предупреждение из-за штормового ветра и сильных осадков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, ночью на регион обрушатся ливни с грозой и градом.

— С 18.00 4 мая до утра 5 мая в восточных, юго-восточных районах Волгоградской области (Ленинский, Быковский, Палласовский, Среднеахтубинский, Старополтавский) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, — добавили в областном главке МЧС.

Спасатели напоминают о необходимости мер безопасности при парковке автомобилей и обнаружении поврежденных линий ЛЭП или энергообъектов. При возникновении опасной ситуации — сразу набирайте телефон «101».

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что к выходным в Волгоградском регионе снова испортится погода. Федеральные синоптики прогнозируют сильные осадки в сочетании с грозами.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»