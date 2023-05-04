



На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли мероприятия в рамках Дня безопасности труда ТМК 2023. Аудит провела экспертная комиссия во главе с первым заместителем генерального директора ТМК по специальным проектам Вячеславом Попковым.

Вместе с управляющим директором ВТЗ Сергеем Четвериковым экспертная комиссия оценила статус выполнения программы по исключению рисков производственного травматизма в подразделениях завода. Аудиторы объехали территорию ВТЗ, побывали в трубопрокатном цехе №2 и на производстве труб большого диаметра, расположенном на территории завода, а также в профсоюзной и технической библиотеках.

Эксперты высоко оценили организацию рабочих мест и ведение документации. Отмечены позитивные практики по установке комфортных модульных зданий для работы цехового персонала, замене открытых кабин электромостовых кранов на закрытые, монтажу систем удаленного мониторинга за соблюдением персоналом правил охраны труда, внедрение современной техники для минимизации ручного труда.

В рамках Дня безопасности труда аудиторы посетили недавно открывшийся на ВТЗ «Центр изобретения безопасности», где сосредоточены все ресурсы для координации вопросов промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, а также оборудовано цифровое пространство для отработки полученных знаний и приобретенных навыков. Кроме того, экспертная комиссия дала старт работе новой автозаправочной станции, предназначенной для заправки спецтехники предприятия.

- Масштабные мероприятия в рамках Дня безопасности труда проходят на ВТЗ каждый год и дают хороший результат. В очередной раз коллектив предприятия убедился, что в деятельности по охране труда и промышленной безопасности всегда можно найти точки роста. Итоги Дня безопасности труда будут дальнейшим руководством в работе по достижению важнейшей для предприятия и компании цели — нулевого травматизма, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Для подготовки и проведения Дня безопасности труда ТМК 2023 на ВТЗ были созданы двенадцать рабочих групп, в которые вошли представители всех структурных подразделений. В ходе подготовки были проверены более 20 цехов и ряд подрядных организаций, внимание уделялось соблюдению правил пожарной безопасности, складированию и перемещению грузов, безопасности технологического процесса, воздействию движущихся, вращающихся предметов и деталей.

День безопасности труда на предприятиях ТМК проводится восьмой год подряд на всех производственных площадках компании.





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