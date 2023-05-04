Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнеса

Экономика 04.05.2023 14:21
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04.05.2023 14:21
Банк Уралсиб расширил географию своего проекта «Новые города», который позволяет дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где отсутствуют отделения банка.
Теперь возможности дистанционного обслуживания Банка Уралсиб для малого бизнеса доступны в Астрахани, Балашихе, Иваново, Йошкар-Оле, Калуге, Кирове, Костроме, Мурманске, Оренбурге, Пскове, Реутове, Саранске, Сыктывкаре, Тольятти, Чебоксарах.
В этих городах можно открыть счет или депозит, подключить эквайринг и получить бизнес-карту. Специалисты проконсультируют клиентов по продуктам и услугам банка, а выездные менеджеры помогут оформить документы – в удобное время и в удобном для клиента месте. Ежедневные текущие операции можно совершать в функциональном и безопасном интернет-банке или мобильном приложении Уралсиб Бизнес Онлайн.
Более подробно узнать о возможностях дистанционного обслуживания малого бизнеса, а также оставить заявку на открытие расчетного счета – можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб 8-800-700-77-16.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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