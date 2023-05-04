Телеком 04.05.2023 13:36
0
04.05.2023 13:36
«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и видеосервис Wink совместно с Михайловским театром представляют специальный тизерсо съемок 8-серийной психологической драмы «Балет».
Режиссером-постановщиком «Балета» выступил Евгений Сангаджиев, создатель нашумевшего сериала HAPPYEND, а хореографом-постановщиком – лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.
— Михайловский театр — потрясающая сцена с огромной историей и своим характером. Важной задачей было сделать это технически возможным, визуально безупречным и передать атмосферу настоящего музыкального театра. Нам повезло с командой театра очень! — отметил Сангаджиев.
На главную сцену страны после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова) – бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) она будет ставить оригинальный современный спектакль. «Главный театр страны» из сериала – образ собирательный. Но сцену ему подарил петербургский Михайловский театр, в котором были сняты фрагменты балетов «Лебединое озеро» и «Жизель».
В проекте «Балет» снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.
Премьера сериала «Балет» (18+) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»), он пополнит линейку проектов Wink Originals.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pSaLrtTuHg
Границы цифровых свобод пытаются найти во всем мире04.05.2023 12:51
Телеком 04.05.2023 12:51
«Ростелеком» создаст центр компетенций для цифровизации компаний нефтегазовой отрасли03.05.2023 14:23
Телеком 03.05.2023 14:23
Волгоград вошел в топ-10 городов для спонтанных поездок на майские каникулы03.05.2023 12:07
Телеком 03.05.2023 12:07
Кибербезопасность на практике: «Ростелеком» поддержал волгоградский фестиваль «Машины и мы»02.05.2023 18:25
Телеком 02.05.2023 18:25
Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локаций27.04.2023 13:16
Телеком 27.04.2023 13:16
МегаФон снял научно-фантастический сериал27.04.2023 11:26
Телеком 27.04.2023 11:26
Видеосервис Wink представил афишу нескучного мая26.04.2023 16:59
Телеком 26.04.2023 16:59
С ветерком и интернетом: билайн в Волгограде улучшил связь для любителей речных прогулок25.04.2023 14:11
Телеком 25.04.2023 14:11
Пенсионеров приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2023»25.04.2023 12:39
Телеком 25.04.2023 12:39
Тele2 вручила 200 000 рублей талантливым студентам ВолгГТУ21.04.2023 10:35
Телеком 21.04.2023 10:35
Тele2 выступит партнером спортивных соревнований IRONSTAR20.04.2023 17:57
Телеком 20.04.2023 17:57
Цифровое село: «Ростелеком» в Волгоградской области расширил оптическую инфраструктуру20.04.2023 12:19
Телеком 20.04.2023 12:19
Подведены итоги первого этапа Всероссийской программы кибергигиены19.04.2023 15:50
Телеком 19.04.2023 15:50
«РТК-Солар» представил импортонезависимый межсетевой экран18.04.2023 17:26
Телеком 18.04.2023 17:26
У волгоградцев вырос интерес к китайским автомобилям этой весной17.04.2023 15:39
Телеком 17.04.2023 15:39