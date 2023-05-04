Телеком

Как снимали сериал «Балет» в Михайловском театре — в коротком видео от создателей

Телеком 04.05.2023 13:36
0
04.05.2023 13:36


«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и видеосервис Wink совместно с Михайловским театром представляют специальный тизерсо съемок 8-серийной психологической драмы «Балет».
Режиссером-постановщиком «Балета» выступил Евгений Сангаджиев, создатель нашумевшего сериала HAPPYEND, а хореографом-постановщиком – лауреат премии «Золотая Маска» Владимир Варнава.
Михайловский театр — потрясающая сцена с огромной историей и своим характером. Важной задачей было сделать это технически возможным, визуально безупречным и передать атмосферу настоящего музыкального театра. Нам повезло с командой театра очень! — отметил Сангаджиев.
На главную сцену страны после почти сорокалетнего перерыва возвращается Рута Майерс (Алла Сигалова) – бывшая прима-балерина, а ныне хореограф с мировым именем. По приглашению нового директора театра (Фёдор Бондарчук) она будет ставить оригинальный современный спектакль. «Главный театр страны» из сериала – образ собирательный. Но сцену ему подарил петербургский Михайловский театр, в котором были сняты фрагменты балетов «Лебединое озеро» и «Жизель».
В проекте «Балет» снялись Алла Сигалова, Маруся Фомина, Игорь Гордин, Пётр Райков, Фёдор Бондарчук, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева, Мария Абашова, Елена Морозова, Дарья Авратинская, Евгения Добровольская, Игорь Миркурбанов, Юрий Ицков, Сергей Бондарчук, Владимир Варнава, Ксения Шевцова, Иван Бровин, Марта Евстигнеева, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Евгения Образцова, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная и другие.
Премьера сериала «Балет» (18+) состоится 18 мая 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink («Ростелеком»), он пополнит линейку проектов Wink Originals.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pSaLrtTuHg

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
04.05.2023 12:51
Телеком 04.05.2023 12:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.05.2023 14:23
Телеком 03.05.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.05.2023 12:07
Телеком 03.05.2023 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.05.2023 18:25
Телеком 02.05.2023 18:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.04.2023 13:16
Телеком 27.04.2023 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.04.2023 11:26
Телеком 27.04.2023 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.04.2023 16:59
Телеком 26.04.2023 16:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2023 14:11
Телеком 25.04.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.04.2023 12:39
Телеком 25.04.2023 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.04.2023 10:35
Телеком 21.04.2023 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2023 17:57
Телеком 20.04.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.04.2023 12:19
Телеком 20.04.2023 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.04.2023 15:50
Телеком 19.04.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.04.2023 17:26
Телеком 18.04.2023 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.04.2023 15:39
Телеком 17.04.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:24
ЧП парализовало работу мусоросортировочного комплекса под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
ВТЗ продемонстрировал достижения в области охраны труда и промышленной безопасностиСмотреть фотографии
16:41
Гидрометцентр РФ: на Волгоградскую область надвигаются сильные дожди с грозамиСмотреть фотографии
16:08
Бухгалтер Иловлинской ЦРБ присвоила 2,3 млн рублей стимулирующих выплатСмотреть фотографии
15:49
«Будет "Ахмат" из Чечни»: в Волгограде пройдет турнир по панкратиону памяти Героя России Алексея НагинаСмотреть фотографии
15:40
В облкомтруде заявили о росте средней зарплаты в Волгоградской области в 2023 годуСмотреть фотографии
15:06
Волгоградка через прокуратуру вернула деньги за два дня без водыСмотреть фотографии
14:56
МВД: председатель КПК в Волгограде задержан за махинации с маткапиталомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
В Саратове ФСБ задержала сотрудницу ГБУ «Волгоградавтодор» за дачу взяткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В центре Волгограда 7 и 8 мая перекроют движение из-за легкоатлетического пробегаСмотреть фотографии
14:21
Банк Уралсиб расширил географию дистанционного обслуживания малого бизнесаСмотреть фотографии
14:03
«Стена Памяти» и видеолента: в Волгоградской области «Бессмертный полк» пройдет в новых форматахСмотреть фотографии
13:59
Волгоградский облсуд отменил оправдательный приговор присяжных за убийство женщиныСмотреть фотографии
13:36
Как снимали сериал «Балет» в Михайловском театре — в коротком видео от создателейСмотреть фотографии
13:15
«Чтобы от вас шло тепло»: в лицее № 5 Волгограда провели линейку, посвященную ПобедеСмотреть фотографии
13:14
Волгоградца средь бела дня ударили по голове и отобрали рюкзакСмотреть фотографии
12:53
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась за месяц на 1704 рубляСмотреть фотографии
12:51
Границы цифровых свобод пытаются найти во всем миреСмотреть фотографии
12:33
У Морозкино под Волгоградом очистили загаженный отходами лесСмотреть фотографии
12:27
Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 разаСмотреть фотографии
12:13
«Полиция ехала на вызов»: три человека пострадали в ДТП с патрульной машиной в МихайловкеСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области каратист убил с трех ударов своего братаСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде 9 мая пустят дополнительную электричкуСмотреть фотографии
11:04
Волгоградцы стали чаще болеть простудами и гриппом АСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде четвертые сутки разыскивают 23-летнюю девушку с красным рюкзакомСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом 9 мая пройдет автопробег «Бессмертный полк»Смотреть фотографии
08:32
Полиция Еревана отпустила волгоградского подростка-террориста после задержанияСмотреть фотографии
08:11
Депутаты Волжской гордумы разрешат себе скрыть доходы от избирателейСмотреть фотографии
21:47
Плетущие маскировочные сети волгоградки встретились с бойцами СВОСмотреть фотографии
21:25
На Мамаев курган для «Света Великой Победы» завезут 20 тонн металлаСмотреть фотографии
 