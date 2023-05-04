Экология

У Морозкино под Волгоградом очистили загаженный отходами лес

Экология 04.05.2023 12:33
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04.05.2023 12:33


Несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов ликвидировали в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, на загаженный мусором лес в надзорное ведомства пожаловались местные жители. 
В ходе проверки было установлено, что на территории Среднеахтубинского участкового лесничества около поселка Морозкино имеется несанкционированная свалка строительных и бытовых отходов на площади более 200 кв.м. Директору лесничества и главе района было внесено представление.
После вмешательства прокуратуры свалку ликвидировали.

Фото прокуратуры Волгоградской области

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