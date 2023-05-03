Общество

Туристы Волгоградской области вошли в топ-5 гостей фестиваля тюльпанов в Калмыкии

Общество 03.05.2023 16:19
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03.05.2023 16:19


Самый крупный этнокультурный праздник в республике «Фестиваль тюльпанов» собрал туристов не только из соседних территорий, но и отдаленных уголков страны. Жители Волгоградской области также не отказались от поездки — на них пришлось порядка 11 % туристического потока. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных пользователей сети в апреле 2023 года. 
Рост туристического интереса к республике в это время объясняется уникальностью мероприятия — оно проходит один раз в году и только в Калмыкии. К тому же — это единственный регион в стране, где тюльпаны цветут в естественных условиях на нетронутых цивилизацией территориях. С прошлого года фестиваль проходит в течение целого месяца и собирает многочисленных гостей на различных тематических площадках. Концерты народной песни и танцевальные мастер-классы, медитации в степи и дегустация блюд национальной кухни, скачки на верблюдах и турнир по калмыцкой борьбе, а также десятки других интересных событий проходят в республике в течение всего апреля.
Топ регионов по числу гостей на «Фестивале тюльпанов» в 2023 году:
1. Москва и Московская область — 18 %;
2. Астраханская область — 12 %;
3. Волгоградская область — 11 %; 
4. Дагестан — 10 %;
5. Ставропольский край и Ростовская область — по 7,5 %.
Путь волгоградцев до места назначения составил почти 300 км и занял около 4-5 часов в одну сторону на машине или автобусе. Максимальное же расстояние преодолели туристы с Камчатки. Для них дистанция от полуострова до Элисты составила более 7,3 тыс. км по прямой, разница по времени 7 часов, а поездка с учетом двух перелетов и автотрансфера занимает минимум 20 часов в одну сторону. Наиболее редкие гости — выходцы из Магаданской области и Республики Алтай, от каждого региона в республику прибыло всего по несколько человек.
Чтобы наши абоненты оставались на связи в любой ситуации в каждый момент поездки, инженеры компании постоянно улучшают сеть LTE — модернизируют существующие базовые станции, строят новые объекты связи, оптимизируют алгоритмы работы оборудования. Только в этом апреле жители нашего региона, находясь в Калмыкии, совершили более 50 тысяч вызовов, что на 24% больше в сравнении с прошлым годом, — комментирует директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин. 
Во время «Фестиваля тюльпанов» приехавшие совершили более 1,5 млн голосовых вызовов и проговорили по телефону свыше 750 тысяч минут. Если этот голосовой трафик объединить в один разговор, он продлится 1 год и 5 месяцев. 

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