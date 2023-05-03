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Волгоград вошел в топ-10 городов для спонтанных поездок на майские каникулы

Телеком 03.05.2023 12:07
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03.05.2023 12:07


Цифровая экосистема МТС на основе данных сервисов МТС Travel и Bronevik.com проанализировали бронирования отелей по России в даты длинных майских выходных*. Выяснилось, что 22% российских туристов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников. В десятку самых популярных направлений вошел Волгоград.
Чаще всего в последний момент россияне бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани, что в целом совпадает с традиционным топ-3 направлений на майские каникулы. Также в топ-10, помимо Волгограда, вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тула.
В среднем за ночь в волгоградских отелях гости региона в даты каникул платят 4 000 рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2 600 рублей за ночь, это связано с большим количеством апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто в последний момент собрались в Санкт-Петербург – в среднем 4 500 рублей за ночь. 
Отдых в Волгограде на майских выходных традиционно пользуется большой популярностью, в первую половину месяца загрузка гостиниц и отелей в городе-герое всегда максимальна. В это время у нас не только можно посетить исторические достопримечательности и городские мероприятия, но и прогуляться по паркам и Центральной набережной, прокатиться на теплоходе по Волге, порыбачить и отдохнуть на природе. Чтобы у туристов и жителей был доступ к высокоскоростному интернету в любой туристической точке региона, мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое, – отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. 
* В исследовании учитывались бронирования, сделанные пользователями сервисов МТС Travel и Bronevik.com на период с 29 апреля по 9 мая 2023 года включительно. Бронирования в последний момент сделаны в период с 24 по 28 мая включительно.

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