На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране труда

Экономика 03.05.2023 11:14
0
03.05.2023 11:14
Викторины, конкурсы, квизы, направленные на развитие культуры безопасного труда, прошли в преддверии Всемирного дня охраны труда на площадке Гремячинского ГОКа.
Креативность, творческий подход, отличные знания - игроки решали сложные головоломки по безопасности труда, в течение минуты подбирали средства индивидуальной защиты для той или иной технологической операции, определяли опасные ситуации по видам выполняемых работ. Успешно справиться со всеми занятиями помогли отличная подготовка и высокая квалификация участников.
Финалом программы стал чемпионат команд сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия. Соревнование сборных Гремячинского ГОКа прошло в Котельниково на большом мероприятии, посвященном Всемирному дню охраны трудав рамках программы «Безопасный ЕвроХим». Для гостей и участников прошли мастер-классы, интерактивы, другие полезные и интересные события.
- Охрана труда и промышленная безопасность – это безусловный приоритет деятельности всех предприятий ЕвроХима. В настоящее время мы формируем новую культуру безопасности, основанную на принципе открытости и доверия. И это мероприятие привлечет дополнительное внимание к вопросам производственной безопасности и охраны труда, покажет нашим семьям и детям важность соблюдения правил безопасности. Ведь жизнь и здоровье людей – высшая ценность. Никакие производственные планы не могут быть выше безопасности. Поэтому безопасность – наш выбор! - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.
Наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсов набрала команда рудника. Совсем немного отстали от победителей специалисты сильвинитовой обогатительной фабрики. На третьем месте – «Механики», приз зрительских симпатий получили молодые специалисты предприятия.
Кроме того, на Дне охраны труда заслуженные награды получили Мистер и Миссис СИЗ – сотрудники, создавшие самые креативные фотографии в средствах индивидуальной защиты. Призами компания ЕвроХим отметила и достижения юных художников – победителей корпоративного конкурса детских рисунков на тему безопасности.
Специально для участников и гостей мероприятия провели мастер-класс медики. Гости мероприятия получили подробные инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему, смогли потренироваться на современном тренажере. К акции присоединились и сотрудники дорожно-патрульной службы Котельниковского района. Инспектор провела с детьми и родителями интерактив по правилам дорожного движения.
Сотрудники 10-ой пожарно-спасательной части Федерального государственного бюджетного учреждения «3-ий отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Волгоградской области» показали яркий и зрелищный мастер-класс по тушению условного пожара.
- Мы постарались провести мероприятие, совмещающее в себе обучающие и игровые элементы, чтобы еще раз привлечь внимание людей к вопросам собственной безопасности, которые должны соблюдаться везде – на работе, дома, на дороге, - объяснил начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии Дмитрий Феклистов.
Большим сюрпризом для участников и гостей мероприятия стало выступление звезды российской эстрады – экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова. Популярный исполнитель приехал в Котельниково, чтобы поддержать инициативу #БезопасныйЕвроХим.
Спрос на услуги единой сети банкоматов ВТБ, РНКБ и «Открытия» вырос на 20%03.05.2023 14:40
Экономика 03.05.2023 14:40
Сбер расширил ипотеку с господдержкой и скидками от застройщиков03.05.2023 13:16
Экономика 03.05.2023 13:16
Средства населения на депозитах показывают высокую доходность03.05.2023 12:22
Экономика 03.05.2023 12:22
Аудиторы проверят фонд капремонта Волгоградской области02.05.2023 20:53
Экономика 02.05.2023 20:53
«Открытие Авто»: в марте на покупку автомобилей с пробегом россияне потратили более 480 млрд рублей02.05.2023 11:53
Экономика 02.05.2023 11:53
ВТБ фиксирует изменение структуры спроса россиян на жилье02.05.2023 10:37
Экономика 02.05.2023 10:37
При поддержке банка «Открытие» во Владикавказе открыт Дом-музей Евгения Вахтангова30.04.2023 16:37
Экономика 30.04.2023 16:37
Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами30.04.2023 14:21
Экономика 30.04.2023 14:21
Росстат: в Волгоградской области долги по зарплате выросли до 12,3 миллиона рублей30.04.2023 07:41
Экономика 30.04.2023 07:41
«Открытие Авто»: в марте на покупку новых автомобилей было потрачено 185 млрд рублей29.04.2023 09:01
Экономика 29.04.2023 09:01
В Волгограде при поддержке Сбербанка построят новый многоэтажный дом28.04.2023 14:19
Экономика 28.04.2023 14:19
Более четырёх тысяч пенсионеров Юга получат выплаты от ВТБ28.04.2023 12:04
Экономика 28.04.2023 12:04
В первом квартале 2023 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 3 млрд рублей пенсий28.04.2023 12:02
Экономика 28.04.2023 12:02
Как работает Сбер в майские праздники?28.04.2023 10:52
Экономика 28.04.2023 10:52
ВТБ сообщает о рекордных результатах 1 квартала 2023 года28.04.2023 09:34
Экономика 28.04.2023 09:34