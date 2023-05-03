Экономика

На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране труда

Экономика 03.05.2023 11:14
0
03.05.2023 11:14


Викторины, конкурсы, квизы, направленные на развитие культуры безопасного труда, прошли в преддверии Всемирного дня охраны труда на площадке Гремячинского ГОКа. 
Креативность, творческий подход, отличные знания - игроки решали сложные головоломки по безопасности труда, в течение минуты подбирали средства индивидуальной защиты для той или иной технологической операции, определяли опасные ситуации по видам выполняемых работ. Успешно справиться со всеми занятиями помогли отличная подготовка и высокая квалификация участников.
Финалом программы стал чемпионат команд сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия. Соревнование сборных Гремячинского ГОКа прошло в Котельниково на большом мероприятии, посвященном Всемирному дню охраны трудав рамках программы «Безопасный ЕвроХим». Для гостей и участников прошли мастер-классы, интерактивы, другие полезные и интересные события. 
- Охрана труда и промышленная безопасность – это безусловный приоритет деятельности всех предприятий ЕвроХима. В настоящее время мы формируем новую культуру безопасности, основанную на принципе открытости и доверия. И это мероприятие привлечет дополнительное внимание к вопросам производственной безопасности и охраны труда, покажет нашим семьям и детям важность соблюдения правил безопасности. Ведь жизнь и здоровье людей – высшая ценность. Никакие производственные планы не могут быть выше безопасности. Поэтому безопасность – наш выбор! - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.
Наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсов набрала команда рудника. Совсем немного отстали от победителей специалисты сильвинитовой обогатительной фабрики. На третьем месте – «Механики», приз зрительских симпатий получили молодые специалисты предприятия.
Кроме того, на Дне охраны труда заслуженные награды получили Мистер и Миссис СИЗ – сотрудники, создавшие самые креативные фотографии в средствах индивидуальной защиты. Призами компания ЕвроХим отметила и достижения юных художников – победителей корпоративного конкурса детских рисунков на тему безопасности.

Специально для участников и гостей мероприятия провели мастер-класс медики. Гости мероприятия получили подробные инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему, смогли потренироваться на современном тренажере. К акции присоединились и сотрудники дорожно-патрульной службы Котельниковского района. Инспектор провела с детьми и родителями интерактив по правилам дорожного движения.
Сотрудники 10-ой пожарно-спасательной части Федерального государственного бюджетного учреждения «3-ий отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Волгоградской области» показали яркий и зрелищный мастер-класс по тушению условного пожара.
- Мы постарались провести мероприятие, совмещающее в себе обучающие и игровые элементы, чтобы еще раз привлечь внимание людей к вопросам собственной безопасности, которые должны соблюдаться везде – на работе, дома, на дороге, - объяснил начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии Дмитрий Феклистов.
Большим сюрпризом для участников и гостей мероприятия стало выступление звезды российской эстрады – экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова. Популярный исполнитель приехал в Котельниково, чтобы поддержать инициативу #БезопасныйЕвроХим.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.05.2023 14:40
Экономика 03.05.2023 14:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.05.2023 13:16
Экономика 03.05.2023 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.05.2023 12:22
Экономика 03.05.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.05.2023 20:53
Экономика 02.05.2023 20:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.05.2023 11:53
Экономика 02.05.2023 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.05.2023 10:37
Экономика 02.05.2023 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2023 16:37
Экономика 30.04.2023 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2023 14:21
Экономика 30.04.2023 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.04.2023 07:41
Экономика 30.04.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.04.2023 09:01
Экономика 29.04.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 14:19
Экономика 28.04.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 12:04
Экономика 28.04.2023 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 12:02
Экономика 28.04.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 10:52
Экономика 28.04.2023 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.04.2023 09:34
Экономика 28.04.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:04
В Волгоградской области появились камеры с функцией распознавания лицСмотреть фотографии
13:39
Волонтеры «Волгоградэнергосбыта» личным примером призвали беречь деревьяСмотреть фотографии
12:37
Одиннадцать орденов Мужества передадут родным погибших на Украине волгоградцевСмотреть фотографии
12:22
Под Волгоградом главу УК оштрафовали за безразличие к жильцамСмотреть фотографии
12:07
Волгоград вошел в топ-10 городов для спонтанных поездок на майские каникулыСмотреть фотографии
11:42
«Опасность ему была по душе»: супруга найденного мертвым Романа Серенко опознала его по татуировкеСмотреть фотографии
11:14
На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране трудаСмотреть фотографии
11:03
Судимые за убийство рецидивисты задержаны за ночной разбой под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:58
Прожил большую и трудную жизнь: в Волгограде провожают в последний путь фронтовика Михаила ТерещенкоСмотреть фотографии
10:39
Закаленные холодом волгоградцы стали реже болеть ОРВИ и ковидомСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде девушка на «пятнашке» врезалась в грузовикСмотреть фотографии
09:42
На Украине погиб мобилизованный спасатель из Волгоградской области Роман ЗуевСмотреть фотографии
06:30
В Волгоградской области найден мертвым пропавший 18 марта житель Котово Роман СеренкоСмотреть фотографии
21:23
На параде Победы в Волгограде пройдет взвод в форме сотрудников НКВДСмотреть фотографии
20:53
Аудиторы проверят фонд капремонта Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:21
Останки 24 красноармейцев нашли участники «прокурорского» отряда под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области нашли виновного в массовой гибели лисиц, кабана и косулиСмотреть фотографии
19:13
Специалисты посоветовали волгоградцам выезжать на природу с постельным бельемСмотреть фотографии
18:52
В Волгоградской области дорожники нашли человеческие костиСмотреть фотографии
17:53
Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве волгоградцаСмотреть фотографии
17:24
Молодой водитель «Лады» после ДТП в Волгоградской области умер в больницеСмотреть фотографии
17:12
Полицейский помог спасти 11-месячного малыша с тяжелыми ожогамиСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер» и мобилизованного рядовогоСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде осуждены серийные угонщики Kia Rio и Hyundai SolarisСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде ограничат движение транспорта на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
15:36
Волгоградца обвиняют в убийстве приятеля из ревностиСмотреть фотографии
15:00
Конкуренция на праймериз «ЕР» в Волгограде составила до 6 человек на местоСмотреть фотографии
14:48
Пустил пожить друг. В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
14:10
«Отбивались несколько дней»: на Украине погиб мобилизованный ветеран Чечни Николай Кошелец из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области многодетную мать-кукушку хотят лишить родительских правСмотреть фотографии
 