Волонтеры «Волгоградэнергосбыта» личным примером призвали беречь деревья





Представители ПАО «Волгоградэнергосбыт» приняли участие в акции «Передай сосну городу», приуроченной к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с сотрудниками других волгоградских предприятий они высадили хвойные деревья на склоне Набережной им. 62 Армии между амфитеатром и мостом через Волгу.

Акция организована Администрацией Центрального района Волгограда в канун празднования 78-ой годовщины Великой Победы. По призыву Комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в ней участвовало немало волгоградских предприятий и бизнесменов. В числе других представителей реального сектора экономики региона энергетики приобрели и высадили саженцы, чтобы украсить территорию, являющуюся лицом города и местом праздничных мероприятий.

– Для нас «зеленая повестка» – один из давних приоритетов, – отметили в «Волгоградэнергосбыте». – Прежде всего, предприятие неизменно проводит курс на цифровизацию деятельности, а она означает помимо прочего и экономию природных ресурсов. Так, сегодня на электронные квитанции и документооборот перешли более 200 тысяч бытовых абонентов и 15 тысяч предприятий. Сэкономленная таким образом бумага за эти годы спасла от вырубки не одну сотню деревьев.



